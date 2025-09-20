szeptember 20., szombat

Labdarúgás

2 órája

Megvan az első! A Kozármisleny áttörte a jeget Zuglóban

Bama.hu
Megvan az első! A Kozármisleny áttörte a jeget Zuglóban

Forrás: HR-Rent Kozármisleny

A labdarúgó NB II.-ben a HR-Rent Kozármisleny a BVSC otthonában szerezte meg első idei győzelmét. Lékai Soma több nagy védéssel tartotta meccsben a vendégeket a mérkőzés első szakaszában, majd a hajrában a csereként beállt Szalka beadásából Kocsis Dominik lőtt a kapuba, 1-0-ra megnyerve az összecsapást a baranyai együttesnek.

BVSC-ZUGLÓ–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–0)
Labdarúgó NB II., 7. forduló. Budapest, Szőnyi út, 311 néző. Vezette: Gaál Ákos (Rózsa Dávid, Király Zsolt)
BVSC: Megyeri G. – Székely K. (Kelemen P., 90.), Vinícius, Hesz O., Király Á. (Böndi, 68.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár, Horváth Sz. (Bliznyuk, 68.) – Pekár L. (Dénes A., 81.), Farkas B. K. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics – Babinszky (Szalka, 81.), Bakó, Kocsis D. (Dóra, 90.), Máté Cs. (Sebestyén, 81.) – Jelena (Zamostny, 77.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Kocsis D. (86.)

