Mélyrepülés vagy feltámadás? Sorsdöntő forduló vár a pécsi focicsapatokra

Pörög tovább a labdarúgó NB III., amelynek 8. fordulójában létfontosságú a két pécsi együttes számára, hogy feljavuljon a formája a korábban látottakhoz képest.

Vasárnap 16 órakor hazai pályán a PTE-PEAC szerepel majd, amelynek a Paks II. ellen kellene megszereznie szezonbeli első sikerét, s elrugaszkodnia a tabella alsó fokáról. Az egyetemiekre rájár a rúd, hiszen amellett, hogy idén nem egyszer vesztettek pontokat 2–0-s előnyből, s csupán csak két pontjuk van, az elmúlt hétvégén a III. kerületi TVE simán ütötte ki őket a Magyar Kupából is.

Ezzel egy időben a PMFC a kupakieséssel együtt három meccsre nyúló vereség sorozatát zárná le Siófokon. A Balaton-partiak egyelőre a kiesés ellen küzdenek, az elmúlt négy bajnokijukon egyetlen pontot sem szereztek, így ideális ellenfél lehetnek a javítani vágyó pécsiek számára. Persze Bekééknek is nagyot kell fejlődniük a sikerhez a Debrecen és a Lelle ellen látottakhoz képest.