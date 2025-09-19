szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Mélyrepülés vagy feltámadás? Sorsdöntő forduló vár a pécsi focicsapatokra

Címkék#PTE-PEAC#NB III#PMFC

Kvanduk Bence
Mélyrepülés vagy feltámadás? Sorsdöntő forduló vár a pécsi focicsapatokra

Fotó: Löffler Péter

Pörög tovább a labdarúgó NB III., amelynek 8. fordulójában létfontosságú a két pécsi együttes számára, hogy feljavuljon a formája a korábban látottakhoz képest.

Vasárnap 16 órakor hazai pályán a PTE-PEAC szerepel majd, amelynek a Paks II. ellen kellene megszereznie szezonbeli első sikerét, s elrugaszkodnia a tabella alsó fokáról. Az egyetemiekre rájár a rúd, hiszen amellett, hogy idén nem egyszer vesztettek pontokat 2–0-s előnyből, s csupán csak két pontjuk van, az elmúlt hétvégén a III. kerületi TVE simán ütötte ki őket a Magyar Kupából is.

Ezzel egy időben a PMFC a kupakieséssel együtt három meccsre nyúló vereség sorozatát zárná le Siófokon. A Balaton-partiak egyelőre a kiesés ellen küzdenek, az elmúlt négy bajnokijukon egyetlen pontot sem szereztek, így ideális ellenfél lehetnek a javítani vágyó pécsiek számára. Persze Bekééknek is nagyot kell fejlődniük a sikerhez a Debrecen és a Lelle ellen látottakhoz képest.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu