Michelisz nagyot ment: a legtöbb pontot szerezte

Pazarul sikerült a TCR World Tour 5. versenyhétvégéje a címvédő Michelisz Norbert számára, hiszen a legtöbb pontot gyűjtötte be Tailem Bendben, Ausztráliában.

Michelisz Norbert rögtön megszerette az ausztráliai pályát Fotó: Hyundai Motorsport GmbH / Paddocker

Már az időmérőn is látszott, hogy a himesházi klasszisnak meglesz a tempója ahhoz, hogy faragjon bajnoki ponthátrányából, hiszen a második helyre hozta be a Hyundait. Az első futam rajtjánál aztán tovább is nőttek az esélyei, hiszen többen, így a pole pozícióból rajtoló Azcona is bemozdult, ami miatt öt másodperces időbüntetést kapott. A magyar kiválóság ezen az időn belül tudott maradni, így ő ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán. Ugyanakkor a versenyt követően kiemelte, hogy csapattársa volt a leggyorsabb, s megérdemelte volna az első helyet.

A részben fordított rajtrácsos futamot a kilencedik helyen kezdte Michelisz, s végül ott is fejezte be. Ennek ellenére nem volt oka a szomorkodásra, sőt, kifejezetten boldogan értékelt.

Michelisz Norbert hátránya csökkent

Az összetett éllovasai: 1. Yann Ehrlacher (francia, Lynk&Co) 296 pont, 2. Esteban Guerrieri (argentin, Honda) 260, 3. Thed Björk (svéd, Lynk&Co) 243, 4. Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk&Co) 225, 5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 198.