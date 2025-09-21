Minden tökéletesen alakult 89. percig, aztán majdnem összeomlott minden a pécsi focicsapatnál

Ráijesztett szurkolóira a labdarúgó NB III. 8. fordulójában a PTE-PEAC, amely nagyon közel állt a hajrában egy totális leolvadáshoz, pedig a 90. percig nagyszerűen alakult minden. A pécsiek a 31. percben szereztek vezetést az atomvárosiak második csapata ellen, Pressing talált be, majd a 48.-ban Than, a 82.-ben Gelencsér, illetve a 86.-ban Major növelte az előnyt. A paksiak viszont ekkora hátrányban sem adták fel, s a 90. perc után háromszor is bevették az egyetemiek hálóját.

PTE-PEAC–Paks II. 4–3 (1–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 8. forduló.

PEAC: Varga D. – Kaszás B., Than (Varga B., 69.), Bozóki, Encz – Ócsai, Győri – Orlovics (Kaszás G., 85.), Lengyel, Schuszter (Gelencsér B., 69.) – Pressing (Major, 76.). Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Pressing (31.), Than (47.), Gelencsér B. (82.), Major P. (85.), ill. Marcsa (89.), Verbulecz (90+2.), Galambos (90+3.).