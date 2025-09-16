szeptember 16., kedd

Asztalitenisz

1 órája

Mindenhol leteszik a névjegyüket a pécsi sportolók

Címkék#Kovács Sebestyén#Európai Egyetemek Asztalitenisz Bajnoksága#eb#Pécsi Tudományegyetem

Újabb nemzetközi megmérettetésen alkotnak kiemelkedőt a PTE versenyzői. Ezúttal is kiemelkednek a mezőnyből elismerésre méltó játékukkal.

Puskás Patrik

Jelenleg is tart az Európai Egyetemek Asztalitenisz Bajnoksága, ahol szokásukhoz hűen sziporkáznak a pécsi sportolók.

A Dari Helga–Fejős Anna páros zseniálisan versenyzett a kontinensviadalon, amely következtében egészen a bronzérmig voltak képesek felküzdeni magukat.
Mellettük a férfi párosok is remekeltek.  A Hőgye–Mihalovity páros 5. helyen fejezte be küzdelmeit, míg Kovács Sebestyén és Molnár Dávid duoja kedd délután az Eb döntőben állhat az asztal elé, s akár a legfényesebb érmet is hazahozhatja a pécsieknek.

A versenyzők egyéniben is odatették magukat, s serényen gyűjtötték a jobbnál jobb eredményeket. Molnár Dávid 5. pozícióban zárta saját csatáit, míg Hőgye Dániel 9. helyen zárta a Egyetemi Eb-t.  Így tehát biztos, hogy legalább két éremmel térnek haza a Pécsi Tudományegyetem hallgatói, mellyel továbbra is alátámasztják azt, hogy nagyon jó irányba halad a baranyai asztalitenisz, s európai szinten is képesek jól helytállni.

