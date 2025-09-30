szeptember 30., kedd

Mindent tudsz az idei labdarúgó Bajnokok Ligájáról? BL-szintű rajongó vagy? Na ne nevettes!

Tíz kérdés, amit csak a vérbeli focisták vágnak rá kapásból!

Mindent tudsz az idei labdarúgó Bajnokok Ligájáról? BL-szintű rajongó vagy? Na ne nevettes!

A 2025/26-os labdarúgó Bajnokok Ligája nemcsak új formátummal robbant be, de új szabályokkal, friss arcokkal és teljesen átírt menetrenddel is. Úgy gondolod, képben vagy? Tényleg? Akkor ideje kideríteni!

1.
Hol lesz a Bajnokok Ligája döntőjének helyszíne 2026-ban?
2.
Hány csapat vesz részt a ligakör szakaszban 2025/26-ban?
3.
Az új “league phase” rendszerben hány különböző ellenféllel játszik minden csapat, és hogyan oszlanak meg az otthoni és idegenbeli mérkőzések?
4.
A “league phase” után mely helyezéseken álló csapatok jutnak közvetlenül a nyolcaddöntőbe?
5.
Melyik a legtöbb csapattal rendelkező ország idén?
6.
Az idei első fordulót követően ki vezeti a tabellát?
7.
Ki futott a leggyorsabban a nyitókörben? (33.4 km/h)
8.
Kinek volt a legtöbb kapura lövése az első fordulóban?
9.
Kinek volt a legtöbb kihagyott ziccere a nyitányon?
10.
Ki mutatta be a legtöbb védést az első körben?

Tudod például, hány különböző ellenfél ellen játszik egy csapat a „league phase”-ben? Vagy azt, hol lesz a döntő? És melyik ország adja a legtöbb klubot az idei mezőnybe?

Ha ezekre rávágod a választ, akkor gratulálunk – te tényleg BL-szintű rajongó vagy! Ha nem? Akkor meg főleg érdemes átkattintani, mert amit a haverjaid már kívülről fújnak, azt te se hagyhatod ki...

Tesztelnéd tudásod más témában is? Akkor kattints IDE.

 

