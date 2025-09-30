2 órája
Mindent tudsz az idei labdarúgó Bajnokok Ligájáról? BL-szintű rajongó vagy? Na ne nevettes!
Tíz kérdés, amit csak a vérbeli focisták vágnak rá kapásból!
A 2025/26-os labdarúgó Bajnokok Ligája nemcsak új formátummal robbant be, de új szabályokkal, friss arcokkal és teljesen átírt menetrenddel is. Úgy gondolod, képben vagy? Tényleg? Akkor ideje kideríteni!
Tudod például, hány különböző ellenfél ellen játszik egy csapat a „league phase”-ben? Vagy azt, hol lesz a döntő? És melyik ország adja a legtöbb klubot az idei mezőnybe?
Ha ezekre rávágod a választ, akkor gratulálunk – te tényleg BL-szintű rajongó vagy! Ha nem? Akkor meg főleg érdemes átkattintani, mert amit a haverjaid már kívülről fújnak, azt te se hagyhatod ki...
