Mindent tudsz az idei labdarúgó Bajnokok Ligájáról? BL-szintű rajongó vagy? Na ne nevettes!

Tudod például, hány különböző ellenfél ellen játszik egy csapat a „league phase”-ben? Vagy azt, hol lesz a döntő? És melyik ország adja a legtöbb klubot az idei mezőnybe?

Ha ezekre rávágod a választ, akkor gratulálunk – te tényleg BL-szintű rajongó vagy! Ha nem? Akkor meg főleg érdemes átkattintani, mert amit a haverjaid már kívülről fújnak, azt te se hagyhatod ki...

Tesztelnéd tudásod más témában is? Akkor kattints IDE.