3 órája
Erődemonstráció: nem hagyott kérdéseket a címvédő
Remek forduló zajlik jelenleg is. Erődemonstrációt tartott a Mohács.
Izgalmakkal teli második fordulót rendeztek a baranyai másodosztályban. Nagyarányú sikert ér el a PEAC, nem hagyott kérdéseket a Mohács sem.
Bólyba látogatott a PEAC II. együttese, amely kifejezetten jól kezdte a szezont. Gál Szabolcs legénysége most sem vett vissza a múlt heti tempóból, s ennek következtében Orlovics már a 10. percben vezetést szerzett nekik. A fekete-fehéreket kellőképpen megnyugtatta a vezetés és nem is engedték ki a kezükből az irányítást. Czimmerman egyszer, Gelencsér pedig kétszer talált be tőlük a mérkőzés további szakaszában. Noha Zsebe Dávid szépített a találkozó végén, 1–4-es PEAC II. győzelem született.
Bólyi SE–PEAC II. 1–4 (0–2)
Bóly: Dósa – Dóra (Neidhardt, 65.), Jónás (Marton, 46.), Szíjas, Bódis – Móhr, Bácsvánin (Hardi, 76.), Szatmári (Fűrész, 46.), Mosztbacher (Breitenstein, 46.) – Zsebe D. (Kalányos, 88.), Zsebe G. Vezetőedző: Buni Barnabás.
PEAC II.: Varga (Pandur, 88.) – Feldusz (Gyenizse, 65.), Nimmerfroh, Puskás D. (Stang, 28.), Kiss (Németh, 84.) – Farkas (Markovics, 75.), Miklós D. (Tóth, 75.), Horváth, Czimmerman – Gelencsér, Orlovics. Vezetőedző: Gál Szabolcs.
Gólszerzők: Zsebe D. (87. – büntetőből) ill. Orlivics (10.), Czimmerman (36.), Gelencsér (80., 83.)
Szomszédvári összecsapás keretei között a Siklós együttese a Villány TC-t fogadta. Sokáig kiegyensúlyozott találkozót vívott egymással a két rivális, azonban a második játékrészben a mérleg átbillent a vendégek felé. Rögtön a fordulást követően Tóth Ottó vette be Vekkeli kapuját a 47 percben. Ezt követően még próbált feltámadni a Siklós, de Óbert Olivér a 66. percben végleg lezárta a küzdelmet lényegi kérdéseit. 2–0 arányú sikerrel térhettek haza tehát a villányiak.
Alpassport Siklós–Villány TC 0–2 (0–0)
Siklós: Vekkeli – Hornyák, Kozma, Rein (Jovánovics, 67.), Faragó – Látschám, Kelemen, Pólics, Kauffmann, Könyvásó – Almási (Gyimesi, 76.). Vezetőedző: Bíró Ferenc
Villány: Bedő – Koronics, Tóth, Nagy (Gajnok, 91.), Sandó – Lehota, Blum (Ulakity, 77.), Sztojka – Illés (Romvári, 83.), Óbert (Folcz,, 89.), Wiesner.
Gólszerzők: Tóth (47.), Óbert (66.). Vezetőedző: Péter Norbert.
A forduló rangadója egyértelműen a tavalyi bajnok Mohács, valamint az ezüstérmes Komlói Bányász találkozója volt. Mindkét csapat szeme előtt a győzelem lebegett, s hatalmas lendülettel vágtak neki a meccsnek. Ujvári a 9. percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, ám ezt követően kinyílt a mohácsi gólcsap. Csernik Zsombor fél óra alatt duplázott, majd Hetényi Márk, továbbá Rázsics Martin lezárták a mérkőzést. Ezzel komoly erődemonstrációt mutatott be a Mohács, s fontos skalpot szerzett az idény korai szakászában.
Sport36 Komlói Bányász–Mohácsi TE 1888 1–4 (1–1)
Komló: Lesnyik – Temesvári, Szücs, Laki, Horváth – Városi, Reith, Ujvári, Szentes – Belina (Kirch, 34.), Bóka (Kardos, 70.). Vezetőedző: Turi Zsolt.
Mohács: Pölöskei – Fröhlich, Fekete, Károly, Vég – Aszalós, Takács (Dér, 59.), Hetényi, Nagy (Menyhei, 89.), Sőrés – Csernik (Rázsics, 68.). Vezetőedző: Takács Lajos.
Gólszerzők: Ujvári (9.) ill. Csernik (13., 48.), Hetényi (61.), Rázsics (88.)
- Kiállítva: Ujvári (80.)
A második forduló szombati játéknapját a Sellye Szentlőrinc II. gárdája zárta a PVSK ellen. A hazai csapatnak fontos lett volna a siker megszerzése, s ezért igyekeztek is mindent megtenni. Tamás László a 32. percben ehhez mérten meg is szerezte a vezetést, ám erre Catrone 5 perc alatt tudott egyenlíteni. Ezt követően sokáig nem született újabb gól az összecsapáson, ám jött a késői dráma. Ambach a 89. percben megszerezte a győztes gólt a Sellye csapatának.
Sellye Szentlőrinc II.–PVSK 2–1 (1–1)
Sellye: Supák – Nagy, Porker, Ignácz, Jung – Gáspár (Lasanc, 46.), Kiss (Horváth, 82.), Babják (Tóth, 92.), Tamás –Ambach (Liber, 93.), Weisz (Kászonyi, 70.). Vezetőedző: Pichler Gábor.
PVSK: Winkler – Kondor (Lakatos, 71.), Cseresnyés (Godó, 87.), Nagy, Tóth, Mitrovik, Filó, Kispál (Farkas, 46.) – Varga, Catrone (Lakos, 70.), Pánovics (Kiss, 80.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt.
Gólszerzők: Tamás (32.), Ambach (89.) ill. Catrone (37.)
- Kiállítva: Varga (75.)