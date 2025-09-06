szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Erődemonstráció: nem hagyott kérdéseket a címvédő

Címkék#PEAC#Mohács#Bóly

Remek forduló zajlik jelenleg is. Erődemonstrációt tartott a Mohács.

Puskás Patrik

Izgalmakkal teli második fordulót rendeztek a baranyai másodosztályban. Nagyarányú sikert ér el a PEAC, nem hagyott kérdéseket a Mohács sem.

Mohács
Duplázott a Mohács csatára
Fotó: Mohácsi TE

Bólyba látogatott a PEAC II. együttese, amely kifejezetten jól kezdte a szezont. Gál Szabolcs legénysége most sem vett vissza a múlt heti tempóból, s ennek következtében Orlovics már a 10. percben vezetést szerzett nekik. A fekete-fehéreket kellőképpen megnyugtatta a vezetés és nem is engedték ki a kezükből az irányítást. Czimmerman egyszer, Gelencsér pedig kétszer talált be tőlük a mérkőzés további szakaszában. Noha Zsebe Dávid szépített a találkozó végén, 1–4-es PEAC II. győzelem született.

Bólyi SE–PEAC II. 1–4 (0–2)

Bóly: Dósa – Dóra (Neidhardt, 65.), Jónás (Marton, 46.), Szíjas, Bódis – Móhr, Bácsvánin (Hardi, 76.), Szatmári (Fűrész, 46.), Mosztbacher (Breitenstein, 46.) – Zsebe D. (Kalányos, 88.), Zsebe G. Vezetőedző: Buni Barnabás.
PEAC II.: Varga (Pandur, 88.) – Feldusz (Gyenizse, 65.), Nimmerfroh, Puskás D. (Stang, 28.), Kiss (Németh, 84.) – Farkas (Markovics, 75.), Miklós D. (Tóth, 75.), Horváth, Czimmerman – Gelencsér, Orlovics. Vezetőedző: Gál Szabolcs.
Gólszerzők: Zsebe D. (87. – büntetőből) ill. Orlivics (10.), Czimmerman (36.), Gelencsér (80., 83.)

Szomszédvári összecsapás keretei között a Siklós együttese a Villány TC-t fogadta. Sokáig kiegyensúlyozott találkozót vívott egymással a két rivális, azonban a második játékrészben a mérleg átbillent a vendégek felé. Rögtön a fordulást követően Tóth Ottó vette be Vekkeli kapuját a 47 percben. Ezt követően még próbált feltámadni a Siklós, de Óbert Olivér a 66. percben végleg lezárta a küzdelmet lényegi kérdéseit. 2–0 arányú sikerrel térhettek haza tehát a villányiak.

Alpassport Siklós–Villány TC 0–2 (0–0)

Siklós: Vekkeli – Hornyák, Kozma, Rein (Jovánovics, 67.), Faragó – Látschám, Kelemen, Pólics, Kauffmann, Könyvásó – Almási (Gyimesi, 76.). Vezetőedző: Bíró Ferenc 
Villány: Bedő – Koronics, Tóth, Nagy (Gajnok, 91.), Sandó – Lehota, Blum (Ulakity, 77.), Sztojka – Illés (Romvári, 83.), Óbert (Folcz,, 89.), Wiesner. 
Gólszerzők: Tóth (47.), Óbert (66.). Vezetőedző: Péter Norbert.

A forduló rangadója egyértelműen a tavalyi bajnok Mohács, valamint az ezüstérmes Komlói Bányász találkozója volt. Mindkét csapat szeme előtt a győzelem lebegett, s hatalmas lendülettel vágtak neki a meccsnek. Ujvári a 9. percben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, ám ezt követően kinyílt a mohácsi gólcsap. Csernik Zsombor fél óra alatt duplázott, majd Hetényi Márk, továbbá Rázsics Martin lezárták a mérkőzést. Ezzel komoly erődemonstrációt mutatott be a Mohács, s fontos skalpot szerzett az idény korai szakászában.

Sport36 Komlói Bányász–Mohácsi TE 1888 1–4 (1–1)

Komló: Lesnyik – Temesvári, Szücs, Laki, Horváth – Városi, Reith, Ujvári, Szentes – Belina (Kirch, 34.), Bóka (Kardos, 70.). Vezetőedző: Turi Zsolt.
Mohács: Pölöskei – Fröhlich, Fekete, Károly, Vég – Aszalós, Takács (Dér, 59.), Hetényi, Nagy (Menyhei, 89.), Sőrés – Csernik (Rázsics, 68.). Vezetőedző: Takács Lajos.
Gólszerzők: Ujvári (9.) ill. Csernik (13., 48.), Hetényi (61.), Rázsics (88.)

  • Kiállítva: Ujvári (80.)

A második forduló szombati játéknapját a Sellye Szentlőrinc II. gárdája zárta a PVSK ellen. A hazai csapatnak fontos lett volna a siker megszerzése, s ezért igyekeztek is mindent megtenni. Tamás László a 32. percben ehhez mérten meg is szerezte a vezetést, ám erre Catrone 5 perc alatt tudott egyenlíteni. Ezt követően sokáig nem született újabb gól az összecsapáson, ám jött a késői dráma. Ambach a 89. percben megszerezte a győztes gólt a Sellye csapatának. 

Sellye Szentlőrinc II.–PVSK 2–1 (1–1)

Sellye: Supák – Nagy, Porker, Ignácz, Jung – Gáspár (Lasanc, 46.), Kiss (Horváth, 82.), Babják (Tóth, 92.), Tamás –Ambach (Liber, 93.), Weisz (Kászonyi, 70.). Vezetőedző: Pichler Gábor.
PVSK: Winkler – Kondor (Lakatos, 71.), Cseresnyés (Godó, 87.), Nagy, Tóth, Mitrovik, Filó, Kispál (Farkas, 46.) – Varga, Catrone (Lakos, 70.), Pánovics (Kiss, 80.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt.
Gólszerzők: Tamás (32.), Ambach (89.) ill. Catrone (37.)

  • Kiállítva: Varga (75.)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu