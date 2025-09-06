Erődemonstráció: nem hagyott kérdéseket a címvédő

Izgalmakkal teli második fordulót rendeztek a baranyai másodosztályban. Nagyarányú sikert ér el a PEAC, nem hagyott kérdéseket a Mohács sem.

Duplázott a Mohács csatára

Fotó: Mohácsi TE

Bólyba látogatott a PEAC II. együttese, amely kifejezetten jól kezdte a szezont. Gál Szabolcs legénysége most sem vett vissza a múlt heti tempóból, s ennek következtében Orlovics már a 10. percben vezetést szerzett nekik. A fekete-fehéreket kellőképpen megnyugtatta a vezetés és nem is engedték ki a kezükből az irányítást. Czimmerman egyszer, Gelencsér pedig kétszer talált be tőlük a mérkőzés további szakaszában. Noha Zsebe Dávid szépített a találkozó végén, 1–4-es PEAC II. győzelem született.

Bólyi SE–PEAC II. 1–4 (0–2)

Bóly: Dósa – Dóra (Neidhardt, 65.), Jónás (Marton, 46.), Szíjas, Bódis – Móhr, Bácsvánin (Hardi, 76.), Szatmári (Fűrész, 46.), Mosztbacher (Breitenstein, 46.) – Zsebe D. (Kalányos, 88.), Zsebe G. Vezetőedző: Buni Barnabás.

PEAC II.: Varga (Pandur, 88.) – Feldusz (Gyenizse, 65.), Nimmerfroh, Puskás D. (Stang, 28.), Kiss (Németh, 84.) – Farkas (Markovics, 75.), Miklós D. (Tóth, 75.), Horváth, Czimmerman – Gelencsér, Orlovics. Vezetőedző: Gál Szabolcs.

Gólszerzők: Zsebe D. (87. – büntetőből) ill. Orlivics (10.), Czimmerman (36.), Gelencsér (80., 83.)

Szomszédvári összecsapás keretei között a Siklós együttese a Villány TC-t fogadta. Sokáig kiegyensúlyozott találkozót vívott egymással a két rivális, azonban a második játékrészben a mérleg átbillent a vendégek felé. Rögtön a fordulást követően Tóth Ottó vette be Vekkeli kapuját a 47 percben. Ezt követően még próbált feltámadni a Siklós, de Óbert Olivér a 66. percben végleg lezárta a küzdelmet lényegi kérdéseit. 2–0 arányú sikerrel térhettek haza tehát a villányiak.

Alpassport Siklós–Villány TC 0–2 (0–0)

Siklós: Vekkeli – Hornyák, Kozma, Rein (Jovánovics, 67.), Faragó – Látschám, Kelemen, Pólics, Kauffmann, Könyvásó – Almási (Gyimesi, 76.). Vezetőedző: Bíró Ferenc

Villány: Bedő – Koronics, Tóth, Nagy (Gajnok, 91.), Sandó – Lehota, Blum (Ulakity, 77.), Sztojka – Illés (Romvári, 83.), Óbert (Folcz,, 89.), Wiesner.

Gólszerzők: Tóth (47.), Óbert (66.). Vezetőedző: Péter Norbert.