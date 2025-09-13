Nagyot csatázva nyert a címvédő

Ismét nagy izgalmakat láthattak a baranyai I. osztály kedvelői. Összecsapott egymással többek a Mohács és a Nagykozár együttese is.

Fotó: Mohácsi TE

Nagy csatát vívott egymással a Mohács és a Nagykozár csapata. Az izgalmakat tovább fokozta az is, hogy a hazaiak vezetőedzője Takács Lajos, korábbi együttesével találkozott. Működött azonban a stratégia, amit volt együttese ellen talált ki a tréner. A második félidőben előbb a csereként beállt Dér Zalán, majd Sőrés is betalált, s így 2–0-ra nyert a Mohács.

Mohácsi TE 1888–Nagykozár KSE 2–0

Mohács: Pölöskei – Fröchlich (Mrenka, 73.), Fekete, Károly, Vég (Menyhei, 46.) – Aszalós (Kiss, 84.), Takács (Dér, 46.), Rázsics (Kiszely, 84.), Hetényi (Tompász, 84.), Nagy – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.

Nagykozár: János – Nagy J., Bischoff, Policsek, Sziládi – Horváth, Nagy M. (Babai, 61.), Kiss-Tóth, Kiss, Juhász (Meretei, 83.) – Duraku E. (Duraku Z., 61.). Vezetőedző: Schweitzer Norbert.

Gólszerzők: Dér (49.), Sőrés (77.)

Egy fáradt Sellyével csapott össze a Komló együttese. Azt követően, hogy Reithék múlt héten komoly vereségbe szaladtak bele a Mohács ellen, most kijavították a gólkülönbségükre mért csapást. Vajk és Németh góljainak, illetve Bóka mesterhármasának köszönhetően 5–0-ra győzedelmeskedett a Komló.

Sellye: Supák – Varga, Kiss, Fazekas, Jung – Gáspár, Tóth (Fodor, 46.), Lasanc, Kárpáti – Horváth (Takács, 73.). Vezetőedző: Pichler Gábor.

Komló: Lesnyik – Temesvári, Szücs, Laki, Horváth– Vajk (Begovácz, 74.), Városi, Reith (Kirch, 60.), Németh (Kardos, 46.) – Belina (Balázs, 74.), Szentes. Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Vajk (15.), Bóka (30., 47. 79.), Németh (45.)