Tarolt a bajnokaspiráns: potyogtak a gólok a megyében

Nagyarányú sikerek születtek a szombati játéknapon a Baranya vármegyei I. osztály 4. fordulójában. Domináns sikert aratott a Mohács, a Villány és a Harkány is.

Sima győzelmet aratott a Mohács

Fotó: Löffler Péter

A délutáni mérkőzések sorát a Verseny utcában nyitották, ahová a Villány TC érkezett. Hatalmas lendülettel vágott neki a találkozónak a vendég gárda, amely következtében Sztojka által vezetéshez is jutottak a 32. percben. Ezt követően vérszemet kaptak a kékek, s a fordulást követően Ulakity és Lehota is betaláltak rövid időt követően. Filó Dénes szépített 4 perccel később megszerezve a Vasút első gólját, ám Óbert Olivér a 93. percben bevitte a kegyelemdöfést, kialakítva ezzel az 1–4-es végeredményt.

PVSK–Villány TC 1–4 (0–1)

PVSK: Holenka – Tornyos (Juhász, 65.), Cseresnyés (Kiss, 69.), Nagy G., Tóth – Filó, Mitrovik, Pánovics D. (Pere, 65.), Kondor (Gulyás, 69.), Varga (Kispál, 52.) – Godó (Catrone, 46.). Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt.

Villány: Bedő – Koronics, Nagy (Gajnok, 85.), Romvári (Pánovics T., 85.), Ulakity B. (Sandó, 75.) – Ulakity M., Lehota, Wiesner – Sztojka, Óbert (Folcz, 94.), Illés. Vezetőedző: Péter Norbert.

Gólszerzők: Filó (87.) ill. Sztojka (32.), Ulakity (59.), Lehota (83. – büntetőből), Óbert (93.)

Sikerrel a hátuk mögött érkeztek a Harkány játékosai Bólyba, ahol folytatták menetelésüket. Noha Tavali Martin ezúttal nem talált be, Kelemen és Körmendi góljainak köszönhetően 0–2-re diadalmaskodott a fürdővárosi alakulat.

Bólyi SE–Gyógyfürdő Harkány 0–2 (0–2)

Bóly: Dósa (Czuppon, 46.) – Neidhardt (Dóra, 66.), Straub, Marton, Bódis – Breitenstein (Erdélyi, 83.), Móhr (Kalányos, 77.), Bácsvánin (Fűrész, 57.) , Szíjas – Zsebe G., Zsebe D. Vezetőedző: Buni Barnabás.

Harkány: Szabó B. – Mozsgai (Keresztes, 73.), Kelemen, Csernyánszky (Szabó Zs., 75.), Fischer – Pásztor (Zvornac, 70.), Körmendi (Vida, 46.), Tar – Tavali, Molnár (Nemes, 83.), Gergics (Stefani, 58.). Vezetőedző: Szabó Zsolt.

Gólszerzők: Kelemen (35.), Körmendi (43.)

Nehéz sorsolását követően, ezúttal Siklósra látogatott a bajokaspiráns Mohács, amely letarolta a hazaiakat. A vezetés megszerzésére ugyan viszonylag sokat kellett várni, ám Rázsics 40 percben szerzett gólja után átszakadt a gát, s sorra jöttek a pirosmezesek góljai. Takács Lajos legénysége négy alkalommal is betalált a második félidőben, kialakítva ezzel az 5–0-ás végkifejletet, s ezzel újabb lépést téve a bajnoki cím felé.