Kézilabda

22 perce

Tovább lépett a PEAC és a Mohács

Kvanduk Bence

Elkezdődött a kézilabda szezon az alacsonyabb osztályú együttesek számára a Magyar Kupa küzdelmeivel. Az első fordulóban rögtön két baranyai rangadót rendeztek, egyet a siklósi, egyet a mohácsi csarnokban.

Ünnepelhettek a mohácsi csajok
Ünnepelhettek a mohácsi csajok
Forrás: Mohácsi TE 1888

A férfiaknál az NB II.-es Siklós KC fogadta az egy osztállyal magasabba jutó PTE-PEAC-ot, de nem tudott ellenállni a rohamoknak. A nőknél szintén az alacsonyabb osztályú Mohács látta vendégül a feljutó PEAC-ot, ott viszont az MTE tovább ment.

Siklós KC–PTE-PEAC 21–39 (9–17)

Férfi kézilabda Magyar Kupa, 1. forduló. Siklós, 64 néző. Vezette: Csányi, Meilinger. 
Siklós: Dencs – Krizmanics 1, Begovácz 5 (1), Virág Zs. 2, Temesvári 3, Batta, Szenttamási-Nagy, Mosdósi 3, Kovács R. 4, Nagyági-Abreu, Dávid 2. Edző: Borbándi István. 
PEAC: Fekete Á., Lévay, Matos – Dobrai 5, Füstös 3, Geréb, Horváth J. 1, Kovács D. 5, Nemes 1, Szabó G. 8 (4), Vida 5, Várnagy 2, Szárszó 4, Vass Á. 2, Tóbiás 3. Edző: Kovács Gábor.

Mohácsi TE 1888–PTE-PEAC-SIPO 35–32 (14–14)

Női kézilabda Magyar Kupa, 1. forduló. Mohács, 125 néző. Vezette: Simon B., Weinert. 
Mohács: Hibácska, Vida – Kun 5 (2), Fledrich 2, Rik 3, Papp E. 2, Mentes, Kornfeld 5, Nagy M. 4, Szabó P. 9 (3), Kovács Zs. 5, Köpösdi. Edző: Kindl Gabriella. 
PEAC: Radochay, Bartók – Hengl 2, Hajzer 3, Fellembek, Szabó K. 5, Dézsi, Kovács L. 1, Kovács V., Kanyó 3, Takács V. 3, Bréda 6, Grosics 8 (4), Leitner 1. Edző: Tolsztih Szergej. 

