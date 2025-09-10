szeptember 10., szerda

Pécsi Fordan Táncklub

4 órája

Mozgalmas, táncos délutánra invitálja az érdeklődőket a pécsi Fordan

Kvanduk Bence
Mozgalmas, táncos délutánra invitálja az érdeklődőket a pécsi Fordan

Forrás: Pécsi Fordan Táncklub

Évről évre színvonalas produkciókat mutat be a Pécsi Fordan Táncklub a közönségnek, amivel igyekeznek újabb és újabb tagokat is bevonzani.
Ezen a héten, vasárnap 13.30-tól táncos otthonukban, a Fordan Tánccentrumban nyílt napot tartanak, ahol az előadások mellett a három teremben más és más műfajt próbálhatnak majd ki a résztvevők. A kezdés a centrum előtti szabadtéren lesz egy pörgős műsorral. Akrobatikus rock ’n’ roll, aprock mini rocky és fashion street dance szerepel a palettán.

A bemutatók után a termekben, három idősávban más és más tánc- és mozgásműfajt lehet majd kipróbálni. Idén összesen 7 új csoportba várják a leendő tanítványokat az egyesületnél. A klub vezetői Papp Viktor és Majorlaki Ágnes minden korosztálynak tud ajánlani valamit.

Mindenki, aki aktívan részt vesz valamely nyílt órán, sorsjegyet kap, amivel a nap végén külföldi utazást, ajándékcsomagokat, tárgyi ajándékot, valamint utalványokat nyerhetnek.

