2 órája
Meglepetéskiesők a kupában
Szeptember 17-én szerdán váratlan eseményekkel zajlott le baranyai kupa 2. fordulója. Amellett, hogy születtek sok gólos, papírforma eredmények is, mint a Nagykozár 8–0-ás, az Ócsárd és a Komló 6–0-ás, vagy a Mohács 5–1-es sikere, első ligás együttes is búcsúzott a küzdelmektől.
A meglepetések táborát erősíti, hogy III. osztályú csapat búcsúztatta a tavalyi II. ligás bajnok Véméndet, de búcsúzott a Lánycsók is, s ami a talán a legnagyobb meglepetés, hogy a Beremend kiütötte a kupából az I. vonalban szereplő PVSK együttesét.
Palotabozsok SE–Egerág SE 5–3 (3–1)
Gólszerzők: Radics (12., 34.), Bogdán (30.) ill. Hajdu (22., 67. – utóbbi büntetőből)
Újpetre KSE–Véménd KSE 3–2 (0–2)
Gólszerzők: Szabó (68.), Szepesi (74.), Gilián (93.) ill. Zimmer (6.), Tompa (20.)
Lippó KSE–Nagykozár KSE 0–8 (0–3)
Gólszerzők: Kiss (10.), Csiszár (18., 47.), Szabó (24.), Kiss-Tóth (59., 80.), Juhász (73.), Horváth (81.)
Borjádi SE–Sport36 Komlói Bányász 0–6 (0–2)
Gólszerzők: Horváth (21.), Kardos (41., 49.), Balázs (76.), Városi (85.), Herbert (90.)
Mágocs VSK–Közműépker Lánycsók SE 3–2 (0–2)
Gólszerzők: Győrfi (51., 67.), Törő (60.) ill. Sas (23.), Simó (30.)
Beremendi Építők–PVSK 2–1 (1–0)
Gólszerzők: Kisfalvi (4., 51.) ill. Gulyás (70.)
ESE Hidas–Alpassport Siklós 0–2 (0–1)
Gólszerzők: Hornyák (12.), Faragó (86.)
Olasz Község 2022 SE–Mohácsi TE 1888 1–5 (1–2)
Gólszerzők: Halmai (41.) ill. Sőrés (31.), Rázsics (36.), Tompász (48.), Nagy (79., 81.), Kiss (90.)
Gyódi Sportkör–Bólyi SE 0–4 (0–3)
Gólszerzők: Bódis (16.), Szatmári (19.), Bácsvánin (21.), Breitenstein (83.)
Pécsváradi Spartacus SE–Ócsárd SE 0–6 (0–3)
Gólszerzők: Pálfi (5., 55.), Kapusi (38.), Lukács (44.), Balogh (83.), Miglinczi (90.)
Kölkedi SE–Baksai SE 1–2 (0–0)
Gólszerzők: Batizi–Pócsi (60.) ill. Grunda (56.), Kovács (79.)
Hosszúhetényi Sport Kft–Kétújfalui SE 0–2 (0–2)
Gólszerzők: Földesi (20.), Németh (30.)