Meglepetéskiesők a kupában

Szeptember 17-én szerdán váratlan eseményekkel zajlott le baranyai kupa 2. fordulója. Amellett, hogy születtek sok gólos, papírforma eredmények is, mint a Nagykozár 8–0-ás, az Ócsárd és a Komló 6–0-ás, vagy a Mohács 5–1-es sikere, első ligás együttes is búcsúzott a küzdelmektől.

Nyolc gólt lőtt a Nagykozár

Fotó: Löffler Péter

A meglepetések táborát erősíti, hogy III. osztályú csapat búcsúztatta a tavalyi II. ligás bajnok Véméndet, de búcsúzott a Lánycsók is, s ami a talán a legnagyobb meglepetés, hogy a Beremend kiütötte a kupából az I. vonalban szereplő PVSK együttesét.

Palotabozsok SE–Egerág SE 5–3 (3–1)

Gólszerzők: Radics (12., 34.), Bogdán (30.) ill. Hajdu (22., 67. – utóbbi büntetőből)

Újpetre KSE–Véménd KSE 3–2 (0–2)

Gólszerzők: Szabó (68.), Szepesi (74.), Gilián (93.) ill. Zimmer (6.), Tompa (20.)

Lippó KSE–Nagykozár KSE 0–8 (0–3)

Gólszerzők: Kiss (10.), Csiszár (18., 47.), Szabó (24.), Kiss-Tóth (59., 80.), Juhász (73.), Horváth (81.)

Borjádi SE–Sport36 Komlói Bányász 0–6 (0–2)

Gólszerzők: Horváth (21.), Kardos (41., 49.), Balázs (76.), Városi (85.), Herbert (90.)

Mágocs VSK–Közműépker Lánycsók SE 3–2 (0–2)

Gólszerzők: Győrfi (51., 67.), Törő (60.) ill. Sas (23.), Simó (30.)

Beremendi Építők–PVSK 2–1 (1–0)

Gólszerzők: Kisfalvi (4., 51.) ill. Gulyás (70.)

ESE Hidas–Alpassport Siklós 0–2 (0–1)

Gólszerzők: Hornyák (12.), Faragó (86.)

Olasz Község 2022 SE–Mohácsi TE 1888 1–5 (1–2)

Gólszerzők: Halmai (41.) ill. Sőrés (31.), Rázsics (36.), Tompász (48.), Nagy (79., 81.), Kiss (90.)

Gyódi Sportkör–Bólyi SE 0–4 (0–3)

Gólszerzők: Bódis (16.), Szatmári (19.), Bácsvánin (21.), Breitenstein (83.)

Pécsváradi Spartacus SE–Ócsárd SE 0–6 (0–3)

Gólszerzők: Pálfi (5., 55.), Kapusi (38.), Lukács (44.), Balogh (83.), Miglinczi (90.)

Kölkedi SE–Baksai SE 1–2 (0–0)

Gólszerzők: Batizi–Pócsi (60.) ill. Grunda (56.), Kovács (79.)

Hosszúhetényi Sport Kft–Kétújfalui SE 0–2 (0–2)

Gólszerzők: Földesi (20.), Németh (30.)