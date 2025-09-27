2 órája
Jött a késői dráma: az utolsó pillanatokban dőlt el a rangadó
Remek mérkőzéseket láthattunk az 5. fordulóban. Nagy izgalmat hozott a Nagykozár meccse is.
Lezajlott a szombati játéknap a baranyai I. osztály 5. fordulójában. Sok gólos győzelmek mellett, igazi késői drámás rangadót is láthattak a csapatok szurkolói a Sellye–Nagykozár mérkőzésen.
Újabb könnyebbnek tűnő mérkőzés várt a címvédő bajnokesélyesre. A Mohács gárdája a Bólyt látta vendégül, ám utóbbiak nem biztos, hogy élvezték a vendéglátást. Az első játékrészben Menyhei és Fekete, a másodikban pedig Sőrés kétszer, valamint Takács Martin is bevette a vendégek kapuját, így ismét egy 5–0-ás eredménnyel nyert a piros mezes alakulat. Takács Lajos legénysége félelmetes eredményességgel játszik, 5 fordulót követően 19 rúgott és mindössze egy kapott góllal, hibátlanul vezetik a tabellát.
Mohácsi TE 1888–Bólyi SE 5–0 (2–0)
Mohács: Barabás (Kovács, 55.) – Fröhlich, Fekete, Károly, Vég (Kiss, 55.) – Aszalós (Takács, 55.), Hetényi (Tompász, 55.), Nagy (Kirsching, 55.), Rázsics (Kiszely, 55.), Menyhei (Dér, 55.) – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.
Bóly: Dósa – Dóra, Marton, Szíjas, Bódis – Breitenstein, Móhr, Szatmári, Bácsvánin – Zsebe G., Zsebe D. Vezetőedző: Buni Barnabás.
Gólszerzők: Menyhei (12.), Fekete (29.), Sőrés (46., 52.), Takács (72.)
Fontos pontokat gyűjtött be a PEAC II együttese múlt heti botlásukat követően. Gelencsér Bálinték ezúttal a Villánnyal csaptak össze, amelyet Miklós Dániel és Szabó Zalán találatainak köszönhetően, 0–2-re felül is múltak. Ezzel a sikerrel közel maradtak a dobogóhoz a pécsiek, amely fontos céljuk volt a hétvégét megelőzően.
Villány TC–PTE PEAC II. 0–2 (0–2)
Villány: Bedő – Koronics, Romvári, Nagy, Ulakity – Sztojka, Blum (Sandó, 61.), Lehota – Wiesner (Pánovics, 83.), Illés, Óbert. Vezetőedző: Péter Norbert.
PEAC II.: Pandur – Kiss, Jeránt, Horváth (Markovics, 66.), Wittenberger – Stang, Lukács (Fehér, 86.), Feldusz, Szabó – Miklós (Tóth, 56.), Gelencsér. Vezetőedző: Fazakas András.
Gólszerzők: Miklós (12.), Szabó (22.)
Noha hét hiányzója is volt, nem hagyott kérdéseket a Komlói Bányász csapata a hétvégi Siklós elleni összecsapásukon. Turi Zsolt legénysége már az első játékrészt követően 2–0-ás előnyt tudott kialakítani, amire a fordulást követően rátettek még két találattal. Lelkileg adhatott egy löketet ez a kék mezes alakulatnak, amely így továbbra is a második helyen áll a tabellán a Nagykozár előtt.
Sport36 Komlói Bányász–Alpassport Siklós 4–0 (2–0)
Komló: Csutora (Horváth V., 88.) – Horváth M. (Szenderi, 83.), Temesvári, Szücs, Németh – Ujvári, Városi, Reith (Begovácz, 79.), Kardos (Balázs, 71.) – Belina, Szentes (Bóka, 60.). Vezetőedző: Turi Zsolt.
Siklós: Bogdán – Kaufmann, Rein (Vekkeli, 60.), Kozma, Faragó – Loch, Hornyák, Könyvásó, Kelemen – Almási, Jovánovics (Solti, 46.). Vezetőedző: Bíró Ferenc
Gólszerzők: Kardos (28.), Reith (39.), Városi (77.), Balázs (83.)
A várakozásoknak megfelelően óriási izgalmak bontakoztak ki a Sellye–Nagykozár mérkőzésen. Noha az első félidőben még visszafogottabban voltak a csapatok, a második játékrészben Juhász találata kinyitotta a gólcsapot. A nagykozáriak vezető gólját követően fordítottak a hazaiak, akik kissé túlságosan is megnyugodtak. A 88. és a 94. percben ugyanis ismét bevette a hazaiak kapuját a kék mezes együttes, s így jött a késő dráma, a Sellye pedig nem szerzett pontot az 5. fordulóban.
VSK Sellye–Nagykozár KSE 2–3 (0–0)
Sellye: Kostyák – Nagy, Weisz, Nyitrai (Liber, 91.), Kiss (Fazekas, 87.) – Porkert, Gáspár (Horváth M., 62.), Tóth (Fodor, 62.), Ignácz, Lasanc – Kászonyi. Vezetőedző: Pichler Gábor.
Nagykozár: János G. – Horváth D., Bischoff, Policsek (Szabó, 81.), Meretei (Szaniszló, 46.), – Nagy (Duraku, 46.), Kiss-Tóth, Juhász (Csiszár, 95.), Kiss, Sziládi – Babai (Laki, 95.). Vezetődző: Schweitzer Norbert.
Gólszerzők: Fodor (77.), Weisz (80.) ill. Juhász (55.) Kiss (88), Kiss-Tóth (94.)
- Kiállítva: Weisz (94.)