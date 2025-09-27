Jött a késői dráma: az utolsó pillanatokban dőlt el a rangadó

Lezajlott a szombati játéknap a baranyai I. osztály 5. fordulójában. Sok gólos győzelmek mellett, igazi késői drámás rangadót is láthattak a csapatok szurkolói a Sellye–Nagykozár mérkőzésen.

Óriási küzdelmet hozott a Nagykozár mérkőzése

Fotó: Löffler Péter

Újabb könnyebbnek tűnő mérkőzés várt a címvédő bajnokesélyesre. A Mohács gárdája a Bólyt látta vendégül, ám utóbbiak nem biztos, hogy élvezték a vendéglátást. Az első játékrészben Menyhei és Fekete, a másodikban pedig Sőrés kétszer, valamint Takács Martin is bevette a vendégek kapuját, így ismét egy 5–0-ás eredménnyel nyert a piros mezes alakulat. Takács Lajos legénysége félelmetes eredményességgel játszik, 5 fordulót követően 19 rúgott és mindössze egy kapott góllal, hibátlanul vezetik a tabellát.

Mohácsi TE 1888–Bólyi SE 5–0 (2–0)

Mohács: Barabás (Kovács, 55.) – Fröhlich, Fekete, Károly, Vég (Kiss, 55.) – Aszalós (Takács, 55.), Hetényi (Tompász, 55.), Nagy (Kirsching, 55.), Rázsics (Kiszely, 55.), Menyhei (Dér, 55.) – Sőrés. Vezetőedző: Takács Lajos.

Bóly: Dósa – Dóra, Marton, Szíjas, Bódis – Breitenstein, Móhr, Szatmári, Bácsvánin – Zsebe G., Zsebe D. Vezetőedző: Buni Barnabás.

Gólszerzők: Menyhei (12.), Fekete (29.), Sőrés (46., 52.), Takács (72.)

Fontos pontokat gyűjtött be a PEAC II együttese múlt heti botlásukat követően. Gelencsér Bálinték ezúttal a Villánnyal csaptak össze, amelyet Miklós Dániel és Szabó Zalán találatainak köszönhetően, 0–2-re felül is múltak. Ezzel a sikerrel közel maradtak a dobogóhoz a pécsiek, amely fontos céljuk volt a hétvégét megelőzően.

Villány TC–PTE PEAC II. 0–2 (0–2)

Villány: Bedő – Koronics, Romvári, Nagy, Ulakity – Sztojka, Blum (Sandó, 61.), Lehota – Wiesner (Pánovics, 83.), Illés, Óbert. Vezetőedző: Péter Norbert.

PEAC II.: Pandur – Kiss, Jeránt, Horváth (Markovics, 66.), Wittenberger – Stang, Lukács (Fehér, 86.), Feldusz, Szabó – Miklós (Tóth, 56.), Gelencsér. Vezetőedző: Fazakas András.

Gólszerzők: Miklós (12.), Szabó (22.)

Noha hét hiányzója is volt, nem hagyott kérdéseket a Komlói Bányász csapata a hétvégi Siklós elleni összecsapásukon. Turi Zsolt legénysége már az első játékrészt követően 2–0-ás előnyt tudott kialakítani, amire a fordulást követően rátettek még két találattal. Lelkileg adhatott egy löketet ez a kék mezes alakulatnak, amely így továbbra is a második helyen áll a tabellán a Nagykozár előtt.