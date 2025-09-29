„Néhányan rosszul vannak bekötve” – kritikusan értékelt Waltner Róbert

A Szentlőrinc megtört Szegeden a labdarúgó NB II. 8. fordulójában. Az 58. percben Borvető, majd Novák vette be a kapuját. A találkozót követően a piros-feketék vezetőedzője igencsak kritikusan fogalmazott.

– Ott 1–0-ás hátrányban volt egy óriási helyzetünk, amit üres kapura megint sikerült kihagynunk. Ha azt berúgjuk, akkor más lehetett volna a mérkőzés, de az összképet nézve nem érdemeltünk még csak döntetlent se – fogalmazott Waltner Róbert, a Szentlőrinc szakvezetője. – A Szeged jobban akarta a győzelmet, keményebben belement a párharcokba, agresszívabban játszott. Mi focikázgatunk. Egy-két játékos azt hiszi, futsal mérkőzésen van, és abból sem bajnokin. Ez egy kőkemény bajnokság, ezt ezerszer elmondtuk már, de néhányan rosszul vannak bekötve. Edzésen néha játszunk egy csokiért, és azért jobban tudnak hajtani, mint egy bajnokin. Ez azért bosszant igazán, mert a csapataimra az jellemző, hogy fegyelmezett, szívvel-lélekkel futballozik.