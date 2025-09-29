szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

„Néhányan rosszul vannak bekötve” – kritikusan értékelt Waltner Róbert

Címkék#NB II#szentlőrinc se#Waltner Róbert

Kvanduk Bence
„Néhányan rosszul vannak bekötve” – kritikusan értékelt Waltner Róbert

A Szentlőrinc megtört Szegeden a labdarúgó NB II. 8. fordulójában. Az 58. percben Borvető, majd Novák vette be a kapuját. A találkozót követően a piros-feketék vezetőedzője igencsak kritikusan fogalmazott.

– Ott 1–0-ás hátrányban volt egy óriási helyzetünk, amit üres kapura megint sikerült kihagynunk. Ha azt berúgjuk, akkor más lehetett volna a mérkőzés, de az összképet nézve nem érdemeltünk még csak döntetlent se – fogalmazott Waltner Róbert, a Szentlőrinc szakvezetője. – A Szeged jobban akarta a győzelmet, keményebben belement a párharcokba, agresszívabban játszott. Mi focikázgatunk. Egy-két játékos azt hiszi, futsal mérkőzésen van, és abból sem bajnokin. Ez egy kőkemény bajnokság, ezt ezerszer elmondtuk már, de néhányan rosszul vannak bekötve. Edzésen néha játszunk egy csokiért, és azért jobban tudnak hajtani, mint egy bajnokin. Ez azért bosszant igazán, mert a csapataimra az jellemző, hogy fegyelmezett, szívvel-lélekkel futballozik.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu