Labdarúgás

1 órája

Nem bírtak egymással a rangadón: osztozkodtak a riválisok

Horváth, Bischoff, Városi

Puskás Patrik

Nem bírt egymással az egyetlen vasárnapi mérkőzésen a Nagykozár és a Komló. Igazságos 1–1-el osztozott a pontokon a tavalyi ezüst és bronzérmes a 4. kör rangadóján.

Nagykozár KSE–Sport36 Komlói Bányász 1–1 (1–0)

Nagykozár: János G. – Nagy J., Bischoff, Horváth, Policsek – Nagy M. (Szabó V., 62.) Meretei (Szaniszló, 73.), Duraku Z., Juhász – Duraku E. (Szabó A., 90.), Babai. Vezetőedző: Schweitzer Norbert.
Komló: Lesnyik – Szücs, Ujvári, Temesvári, Laki (Kirch, 11., Balázs, 83.) – Reith (Begovácz, 79.), Városi, Németh, Horváth (Vajk, 74.)– Belina (Bóka, 58.), Kardos. Vezetőedző: Turi Zsolt.
Gólszerzők: Meretei (42.) ill. Városi (56.)

 

