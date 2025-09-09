szeptember 9., kedd

Ökölvívás

1 órája

Nem jutott tovább a PVSK sportolója

Bama.hu

Múlt héten az ökölvívó világbajnokság második versenynapján ringbe szállt a liverpooli M&S Bank Arenában a 85 kilogrammos súlycsoportban Bátori Mihály a Vasút sportolója. A friss kerettag Bátorinak nagy siker volt maga a részvétel is, s nem is küzdött rosszul első mérkőzésén. 

Noha pontozással alul maradt a cseh Daniel Komarekkel szemben, remek tanulási lehetőségként szolgálhatott számára a világversenyen való szereplés. A korai búcsú mindenesetre nem szegte kedvét a sportolónak, s még magasabb célokat szeretne elérni a jövőben. 

