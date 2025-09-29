szeptember 29., hétfő

Kézilabda

2 órája

Nem ment a hétvégén a PEAC-nak

Bama.hu
Nem ment a hétvégén a PEAC-nak

Fotó: Shutterstock

Nem tudta legyőzni Csömörön a PTE-PEAC női kézilabdacsapata a Tempo KSE-t, amely így megelőzte az NB I. B. tabelláján. A házigazda első két pontjával a 9. helyre lépett fel, míg a pécsiek a 10. helyen tanyáznak. Székely Katalin együttese már az első félidőben komoly hátrányba került, amiből nem tudott faragni a folytatásban.

Eközben az egyetemi egyesület férfi gárdája a Debrecent fogadta. Az újonc egyelőre nem tudott elrugaszkodni a rajtkőről, most is vereséget szenvedett.

Tempo KSE–PTE PEAC-SIPO 23–14 (10–5)
Női kézilabda NB I. B., 3. forduló. 
PEAC: Radochay – Jarjabka 1, Bréda 2, Takács, Kajdi 1, Kovács 1, Szabó. Csere: Kovács-Gregor (k), Kovács V. 1, Hajzer, Dézsi 3, Kanyó, Fellembek 2, Grosics 1, Hengl 1, Barta. Edző: Székely Katalin.

PTE-PEAC–DEAC 21–27 (9–11)
Férfi kézilabda NB I. B., 4. forduló. 
PEAC: Fekete, Matos – Vass 5, Gulyás 3, Dobrai 2, Kovács D. 2, Szabó G. 3, Vida 1, Füstös 5, Horváth J., Tóbiás, Weisinger. Edző: Kovács Gábor.

