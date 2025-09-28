Nem tudta felvenni a lépést a PMFC a címvédővel

A Simple Liga 6. fordulójában a PMFC női labdarúgócsapata a fővárosban a címvédő Ferencváros vendégeként szerepelt. A pécsiek elszántan és jó formában kezdték a találkozót, ám a rutinos zöld-fehérek már az első félidőben háromgólos előnyt szereztek, majd büntetőből állították be a végeredményt. A vereség ellenére a piros-feketék továbbra is a tabella élmezőnyében maradtak, és bizakodva készülnek az október 11-i hazai mérkőzésre a St. Mihály-Szeged ellen.

FTC-Telekom–PMFC 4–0 (3–0)

Simple Női Liga NB I, 6. forduló

PMFC: Bednar – Bocz, Bolboaca, Acsádi – Kiss (Bódis, 64.), Máté (Kövesdi, 78.), Kardos (Balogh, 69.), Tristan, Égi (Gyánó, 78.) – Tóth (Horváth, 46.), Turi. Edző: Bolboaca Augustin

Gólok: Nagy Va. (12., 41., 80.), Nagy V. (30.)