2 órája

Nem tudta felvenni a lépést a PMFC a címvédővel

Címkék#PMFC#Simple Liga#Ferencváros

Bama.hu
Fotó: Szőke Lajos/pmfc.hu

A Simple Liga 6. fordulójában a PMFC női labdarúgócsapata a fővárosban a címvédő Ferencváros vendégeként szerepelt. A pécsiek elszántan és jó formában kezdték a találkozót, ám a rutinos zöld-fehérek már az első félidőben háromgólos előnyt szereztek, majd büntetőből állították be a végeredményt. A vereség ellenére a piros-feketék továbbra is a tabella élmezőnyében maradtak, és bizakodva készülnek az október 11-i hazai mérkőzésre a St. Mihály-Szeged ellen.

FTC-Telekom–PMFC 4–0 (3–0)
Simple Női Liga NB I, 6. forduló
PMFC: Bednar – Bocz, Bolboaca, Acsádi – Kiss (Bódis, 64.), Máté (Kövesdi, 78.), Kardos (Balogh, 69.), Tristan, Égi (Gyánó, 78.) – Tóth (Horváth, 46.), Turi. Edző: Bolboaca Augustin
Gólok: Nagy Va. (12., 41., 80.), Nagy V. (30.)

