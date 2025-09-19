szeptember 19., péntek

Labdarúgás

1 órája

Nincs megállás: létfontosságú meccsek várnak a csaptokra

Címkék#Nagykozár#Komló#Villány TC#Gyógyfürdő Harkány#Alpassport Siklós#Szentlőrinc

Puskás Patrik

Újabb fordulóval érkezik meg hétvégén a Baranya vármegyei I. osztály. A 4. körben is rangadókkal folytatódnak a küzdelmek.

Szombaton farkasszemet nézhet egymással a PEAC és a Szentlőrinc második számú együttese, azaz a PTE PEAC II. illetve a VSK Sellye. Mindkét gárdának kiemelt fontosságú a pontok gyűjtése, ha oda szeretnének érni a dobogóra. Később a jó formában futballozó PVSK a Villányt fogadja a Verseny utcában. A Tavali Martinnal felálló Harkány Bólyba látogat újabb pontok reményében, míg a bajnokaspiráns Mohács ezúttal Siklósra látogat.

Vasárnap rangadóval zárul a forduló. A tavalyi ezüstérmes Komló az előző idényben bronzéremmel végző Nagykozár ellen vív küzdelmet, amely a bajnokság további szakaszát illetően is fontos lehet.

VÁRMEGYEI I. OSZTÁLY

Szeptember 21., vasárnap: PTE PEAC II.–VSK Sellye (11.00), PVSK–Villány TC, Bólyi SE–Gyógyfürdő Harkány, Alpassport Siklós–Mohácsi TE 1888. (16.00).
Szeptember 21., vasárnap: Nagykozár KSE–Sport36 Komlói Bányász (16.00).

