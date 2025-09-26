1 órája
Sportműsor: megkezdik küzdelmeiket a kosárcsapatok is
Visszatérnek a kosárcsapatok is pályára, újra játszik a Panthers és az NKA mindkét együttese is.
Szeptember 27., Szombat NKA
Kézilabda
NB I/B Női Liga, 3. forduló, Tempo KSE–PTE PEAC-SIPO, Gyál, 16.00.
Kosárlabda
Női NB I. A csoport, 1. forduló, Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs, 18.00.
Férfi NB I. A csoport, Egis Körmend–NKA Universitas Pécs, 18.00.
Férfi NB I. B. Piros csoport, 1. forduló, PVSK-Veolia–BKG PRIMA Akadémia, Pécs, 18.00.
Labdarúgás
Férfi NB III., Dél-nyugat, 9. forduló, PMFC–Kaposvári Rákoczi, Pécs, PMFC Stadion, 17.00.
Simple Női Liga NB I., 6. forduló, FTC–PMFC, Budapest, 14.00
Baranya vármegyei I. osztály, 5. forduló, Mohácsi TE 1888–Bólyi SE, Villány TC–PEAC II, Sport36 Komlói Bányász–Alpassport Siklós, VSK Sellye–Nagykozár KSE, 16.00
Vízilabda
OB I/B. 3. forduló, PTE-PEAC Mighty Bulls–AVUS, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 14.00., PVSK-Mecsek Füszért–Fehérvár VSE, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00.
Szeptember 28., Vasárnap
Kézilabda
NB I/B Férfi Liga, 4. forduló, PTE PEAC–DEAC, Pécs, 17.00.
Labdarúgás
Merkantil Bank Liga NB II., 8. forduló, Szeged-Csanád–Szentlőrinc, Szeged, 17.00, HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC, Kozármisleny, 17.00.
Férfi NB III., Dél-nyugat, 9. forduló, Érdi VSE–PTE-PEAC, Érd, 17.00.
Baranya vármegyei I. osztály, 5. forduló, Harkány–PVSK, 16.00.