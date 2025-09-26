szeptember 26., péntek

Sportműsor: megkezdik küzdelmeiket a kosárcsapatok is

Visszatérnek a kosárcsapatok is pályára, újra játszik a Panthers és az NKA mindkét együttese is.

NKA
Fotó: NKA Universitas

Szeptember 27., Szombat NKA

Kézilabda 

NB I/B Női Liga, 3. forduló, Tempo KSE–PTE PEAC-SIPO, Gyál, 16.00.

Kosárlabda 

Női NB I. A csoport, 1. forduló, Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs, 18.00. 
Férfi NB I. A csoport, Egis Körmend–NKA Universitas Pécs, 18.00. 
Férfi NB I. B. Piros csoport, 1. forduló, PVSK-Veolia–BKG PRIMA Akadémia, Pécs, 18.00.

Labdarúgás 

Férfi NB III., Dél-nyugat, 9. forduló, PMFC–Kaposvári Rákoczi, Pécs, PMFC Stadion, 17.00. 
Simple Női Liga NB I., 6. forduló, FTC–PMFC, Budapest, 14.00 
Baranya vármegyei I. osztály, 5. forduló, Mohácsi TE 1888–Bólyi SE, Villány TC–PEAC II, Sport36 Komlói Bányász–Alpassport Siklós, VSK Sellye–Nagykozár KSE, 16.00

Vízilabda 

OB I/B. 3. forduló, PTE-PEAC Mighty Bulls–AVUS, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 14.00., PVSK-Mecsek Füszért–Fehérvár VSE, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00.

Szeptember 28., Vasárnap

Kézilabda 

NB I/B Férfi Liga, 4. forduló, PTE PEAC–DEAC, Pécs, 17.00.

Labdarúgás 

Merkantil Bank Liga NB II., 8. forduló, Szeged-Csanád–Szentlőrinc, Szeged, 17.00, HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC, Kozármisleny, 17.00. 
Férfi NB III., Dél-nyugat, 9. forduló, Érdi VSE–PTE-PEAC, Érd, 17.00.
Baranya vármegyei I. osztály, 5. forduló, Harkány–PVSK, 16.00.

