Sportműsor: megkezdik küzdelmeiket a kosárcsapatok is

Visszatérnek a kosárcsapatok is pályára, újra játszik a Panthers és az NKA mindkét együttese is.

Fotó: NKA Universitas

Szeptember 27., Szombat NKA

Kézilabda

NB I/B Női Liga, 3. forduló, Tempo KSE–PTE PEAC-SIPO, Gyál, 16.00.

Kosárlabda

Női NB I. A csoport, 1. forduló, Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs, 18.00.

Férfi NB I. A csoport, Egis Körmend–NKA Universitas Pécs, 18.00.

Férfi NB I. B. Piros csoport, 1. forduló, PVSK-Veolia–BKG PRIMA Akadémia, Pécs, 18.00.

Labdarúgás

Férfi NB III., Dél-nyugat, 9. forduló, PMFC–Kaposvári Rákoczi, Pécs, PMFC Stadion, 17.00.

Simple Női Liga NB I., 6. forduló, FTC–PMFC, Budapest, 14.00

Baranya vármegyei I. osztály, 5. forduló, Mohácsi TE 1888–Bólyi SE, Villány TC–PEAC II, Sport36 Komlói Bányász–Alpassport Siklós, VSK Sellye–Nagykozár KSE, 16.00

Vízilabda

OB I/B. 3. forduló, PTE-PEAC Mighty Bulls–AVUS, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 14.00., PVSK-Mecsek Füszért–Fehérvár VSE, Pécs, Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, 19.00.

Szeptember 28., Vasárnap

Kézilabda

NB I/B Férfi Liga, 4. forduló, PTE PEAC–DEAC, Pécs, 17.00.

Labdarúgás

Merkantil Bank Liga NB II., 8. forduló, Szeged-Csanád–Szentlőrinc, Szeged, 17.00, HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC, Kozármisleny, 17.00.

Férfi NB III., Dél-nyugat, 9. forduló, Érdi VSE–PTE-PEAC, Érd, 17.00.

Baranya vármegyei I. osztály, 5. forduló, Harkány–PVSK, 16.00.