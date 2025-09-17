szeptember 17., szerda

Kosárlabda

1 órája

Elfoglalták Pécs szívét: nagy reményekkel várják az NKA kosarasai az idényt

Címkék#NB I#NKA Universitas Pécs#Mezőfi Márk

A bajnokság rajtja előtti utolsó héten készítette el a csapatképeket az NKA Universitas Pécs NB I.-es férfikosárlabda-csapata Pécs belvárosában.

Kvanduk Bence

Egy kicsit felbolydult szerdán délelőtt Pécs szíve, hiszen az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata úgy döntött, hogy egy héttel az NB I. rajtja előtt a belvárosban készíti el a csapatfotóit. Meleg Gergőék a Széchenyi térről indultak, majd a színház volt a következő állomás, s végül a Reggeliben kötöttek ki. Miközben egyik helyszínről a másikra vonult, sok szempárt vonzott a csapat, s a játékosok háta mögött összesúgtak a járókelők olykor találgatva, hogy kik alkotják ezt a társaságot, de végül mindenki megtalálta a helyes megfejtést.

Sok szemet vonzott az NKA Universitas Pécs együttese a Király utcában
Sok szemet vonzott az NKA Universitas Pécs együttese a Király utcában
Fotó: Kovács Liliána

Az NKA Universitas Pécs tehetsége, Mezőfi Márk is várja már az idényt

A fotózás közben a csapat ifjú titánja, Mezőfi Márk mondta el lapunknak, hogy mit vár a következő idénytől:

– A csapat kezdett összeszokni igazából, de most jött egy új játékos, aki hétfőtől kezdett velünk edzeni, neki még be kell illeszkedni – kezdte érdeklődésünkre. – Szerintem jól állunk, az edzőmeccsek is azt mutatták, jó úton haladunk. Persze az első bajnoki megint más lesz! Már nagyon várom, a csapattal szemben is nagyok az elvárások. A legjobb természetesen az lenne, ha győzelemmel tudnák kezdeni a szezont a Körmend ellen.

A csapat céljai mellett a tehetségnek is megvannak a saját maga elé kitűzött céljai.

– Ebben az évben igazából a több játékpercet szeretném elérni a tavalyihoz képest. Illetve fejlődni akarok minden téren. Dobásban is, de legfőképpen a védekezés terén. Támadásban az üres dobások értékesítése, valamint a helyzetek elvállalása az, amiben előrébb kell lépnem – folytatta.

Hozzátette, hogy ebben a csapat idősebb tagjai, a légiósok is segítenek az edzői stáb mellett, hiszen nekik sokkal-sokkal több tapasztalatuk van, rengeteg olyan helyzetet megéltek már, amivel a feltörő tehetségek most találkoznak.

– Amit mi nem veszünk észre magunkon, azt ők kívülről jobban vissza tudják adni – fogalmazott. 

 

