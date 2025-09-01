Odatették magukat a PEAC versenyzői

Azt követően, hogy a fiatal tehetségek az U17-es mezőnyben már beletettek mindent, ami tőlük telt, most az U19-esek között is bizonyítottak.

Nagy Judit győzelemmel nyitotta küzdelmeit az U19-esek közt. Azt követően, hogy a koreai Moon-t (3:1) búcsúztatta, a japán Aokival szemben alulmaradt (1:3). Nagy Rebeka, aki az U17 főtáblán szintén egy nyert és egy elbukott küzdelem után búcsúzott. Sikert a szerb Boskovski ellen (3:0), vereséget pedig koreai ellenfél ellen szenvedett el (0:3). Az U19-es mezőnyben német riválissal nézett farkas szemet, s szoros meccset követően kikapott Wang ellen (1:3).

Pétery Johanna az U17-es között egyaránt a főtáblára jutott, ám ezek után szoros mérkőzés után maradt alul a koreai Lee ellen (1:3). Az U19-es selejtezők során nagy csatát vívott a koreai Heo-val, majd az indiai Tripathival, ám mindkét ellenfél felül tudott rajta kerekedni (1:3), s így nem jutott főtáblára.

