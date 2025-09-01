szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

1 órája

Odatették magukat a PEAC versenyzői

Címkék#indiai#Heo#Tripathi

Az U19-es küzdelmek is befejeződtek a pécsi asztaliteniszes lányoknak a WTT Youth Contenderen.

Bama.hu

Azt követően, hogy a fiatal tehetségek az U17-es mezőnyben már beletettek mindent, ami tőlük telt, most az U19-esek között is bizonyítottak.

Nagy Judit győzelemmel nyitotta küzdelmeit az U19-esek közt. Azt követően,  hogy a koreai Moon-t (3:1) búcsúztatta, a japán Aokival szemben alulmaradt (1:3). Nagy Rebeka, aki az U17 főtáblán szintén egy nyert és egy elbukott küzdelem után búcsúzott. Sikert a szerb Boskovski ellen (3:0), vereséget pedig koreai ellenfél ellen szenvedett el (0:3). Az U19-es mezőnyben német riválissal nézett farkas szemet, s szoros meccset követően kikapott Wang ellen (1:3). 

Pétery Johanna az U17-es között egyaránt a főtáblára jutott, ám ezek után szoros mérkőzés után maradt alul a koreai Lee ellen (1:3). Az U19-es selejtezők során nagy csatát vívott a koreai Heo-val, majd az indiai Tripathival, ám mindkét ellenfél felül tudott rajta kerekedni (1:3), s így nem jutott főtáblára.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu