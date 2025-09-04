szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

43 perce

Óriási a jövés-menés: távozó, érkező, visszatérő is van Mislenyben

Címkék#Horváth Péter#Kocsis Dominik#HR-Rent Kozármisleny

Óriási a jövés-menés: távozó, érkező, visszatérő is van Mislenyben

Igazán mozgalmasra sikerült a csütörtöki nap a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapatánál. Miután közölte a klub, hogy Gajág Gergő hosszú időre kidőlt sérülés miatt, bejelentette az egyesület, hogy Horváth Péter is távozik a klubtól. A keret megcsappanását kompenzálták is a kék-fehérek vezetői. Egyfelől visszatért Vajda Roland, aki kirobbanthatatlan volt tavaly Pinezits Máté csapatának védelméből, s mellette érkezett Kocsis Dominik is, aki a Puskás Akadémia neveltje, de a Tiszakécskével tavaly NB III.-as bajnoki címet ünnepelhetett kölcsönben, ahol korábban az NB II.-be is belekóstolt már. Ő a középpályán bevethető, 21 éves labdarúgó.

