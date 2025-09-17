szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Asztalitenisz

1 órája

Óriási sikert értek el a PTE sportolói

Címkék#PTE#Molnár Dávid#Európai Egyetemi Bajnokság

Puskás Patrik

Azt követően, hogy Kovács Sebestyén és Molnár Dávid párosa döntőbe került az Európai Egyetemi Bajnokságon, ott is remekül szerepeltek. A pécsi srácok, egy többszörös bajnok lengyel páros ellen nézhettek farkasszemet, akik kétszer is vezettek a Molnárékkal szemben. 

Nem adták fel azonban a PTE sportolói, s a leginkább fontos helyzetben sikerült fordítaniuk. Ennek következtében az ő győzelmükkel ért véget a döntő, s számukra ez aranyérmet jelentett. Így a pécsi küldöttség két éremmel térhetett haza, ami nagy büszkeséggel töltheti el a sportolókat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu