Óriási sikert értek el a PTE sportolói

Azt követően, hogy Kovács Sebestyén és Molnár Dávid párosa döntőbe került az Európai Egyetemi Bajnokságon, ott is remekül szerepeltek. A pécsi srácok, egy többszörös bajnok lengyel páros ellen nézhettek farkasszemet, akik kétszer is vezettek a Molnárékkal szemben.

Nem adták fel azonban a PTE sportolói, s a leginkább fontos helyzetben sikerült fordítaniuk. Ennek következtében az ő győzelmükkel ért véget a döntő, s számukra ez aranyérmet jelentett. Így a pécsi küldöttség két éremmel térhetett haza, ami nagy büszkeséggel töltheti el a sportolókat.