Őrült góltermés jöhet: újra pályán a baranyai kedvencek

Kupameccseiket követően, jöhet a 2. forduló a baranyai III. osztályban szereplő együtteseknek.

Érdekes lehet figyelni, hogy szerepelnek, s hány gólt szereznek a legesélyesebb csapatok, mint például a Czibulkában az Egerág, vagy a Dárdai csoportban a Borjád, továbbá a meglepetésalakulatok, mint a Szabadszentkirály, amely hét találatot is szerzett az szezonnyitó alkalmával.

Czibulka-csoport

Szeptember 20., szombat: Szászvár–Sásd (16.00)

Szeptember 21., vasárnap: Bogád–Komló II. (13.30), Egerág–Mágocs, Újpetre–Bányász TC, Hidas–Orfű. (16.00).

Csík-csoport

Szeptember 21., vasárnap: Kökény–Pogány, Szigetvár–Drávaszabolcs, Baksa–Mozsgó, Pellérd–Vajszló, Szalánta–Szabadszentkirály. (16.00).

Dárdai-csoport

Szeptember 20., szombat: Szársomlyó–Olasz, Palotabozsok–Lippó, Dunaszekcső–Báta (16.00).

Szeptember 21., vasárnap: Babarc–Görcsönydoboka, Kölked–Borjád. (16.00).