Labdarúgás

1 órája

Őrült végjátékban debütált Csoboth

Címkék#Csoboth Kevin#Rizespor#focista

Bama.hu
Őrült végjátékban debütált Csoboth

Fotó: Szabó Miklós

Bemutatkozott új klubjában, a török Genclerbirligiben Csoboth Kevin. A 75. percben még 0–0-s állásnál szállt be a pécsi futballista, de a Rizespor a ráadás harmadik percében Bulut révén megszerezte a vezetést. Ez azonban még közel sem volt a találkozó vége, a hosszabbítás 9. percében tizenegyest harcolt ki Csoboth együttese, de Onyekuru kísérletét hárította Fofana. Eredmény: Rizespor–Genclerbirligi 1–0.

