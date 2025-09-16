Őrült végjátékban debütált Csoboth

Bemutatkozott új klubjában, a török Genclerbirligiben Csoboth Kevin. A 75. percben még 0–0-s állásnál szállt be a pécsi futballista, de a Rizespor a ráadás harmadik percében Bulut révén megszerezte a vezetést. Ez azonban még közel sem volt a találkozó vége, a hosszabbítás 9. percében tizenegyest harcolt ki Csoboth együttese, de Onyekuru kísérletét hárította Fofana. Eredmény: Rizespor–Genclerbirligi 1–0.