Úszás

56 perce

Ott a második: megállíthatatlan a Konkoly Zsófia

Címkék#PSN Zrt#Konkoly Zsófia#Pécsi Sportiskola

Puskás Patrik

Nem bír lassítani a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola csillaga. A keddi versenynapon Konkoly Zsófinak sikerült még egy lapáttal rátennie korábbi teljesítményére. A 100 méteres pillangóúszás fináléjában, remek úszással a célba csapva 2. helyen végzett, s ezzel bronza mellé egy ezüstöt is begyűjtött.

