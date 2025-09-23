Úszás
2 órája
Ott a második: megállíthatatlan a Konkoly Zsófia
Nem bír lassítani a PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola csillaga. A keddi versenynapon Konkoly Zsófinak sikerült még egy lapáttal rátennie korábbi teljesítményére. A 100 méteres pillangóúszás fináléjában, remek úszással a célba csapva 2. helyen végzett, s ezzel bronza mellé egy ezüstöt is begyűjtött.
