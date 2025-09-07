Parázs küzdelem során nyert a tavalyi bronzérmes

Lezárult a második forduló a baranyai I. osztályban. Parázs küzdelem során diadalmaskodott hazai pályán a Nagykozár. A vendégek támadója Tavali Martin megidézte tavalyi formáját, s duplázott, ám ez most nem volt elég a harkányiak sikeréhez. Nagy Marcell 53. percben szerzett gólja döntötte el a küzdelmet.

Nagykozár KSE–Gyógyfürdő Harkány 3–2 (2–1)

Nagykozár: János – Nagy J., Nagy M. (Babai, 66.), Bischoff, Policsek – Sziládi, Horváth, Juhász (Meretei, 82.), Kiss-Tóth, Kiss (Laki, 90.), Duraku E. (Szabó, 89.). Vezetőedző: Schweitzer Norbert.

Harkány: Szabó – Fischer, Vida, Kelemen, Mozsgai (Csernyánszky, 46.) – Körmendi, Tar, Gergics (Fésűs, 66.) – Pásztor, Molnár (Prekpaljaj, 81.), Tavali (Nemes, 87.). Vezetőedző: Szabó Zsolt.

Gólszerzők: Duraku E. (22.), Horváth (41.), Nagy M. (53.) ill. Tavali (10., 49.)