3 órája
Elmaradt a pécsi öröm az újoncok csatáján
Lejátszotta ötödik meccsét is az NB I-ben a PEAC futsal csapata, amely nem térhetett haza jó kedvvel Pest megyei riválisától.
Kevés ideje volt pihenni Élő Tibor legénységének, mivel az egyetemisták azt követően, hogy pénteken első sikerüknek örülhettek hazai pályán a Haladás VSE ellen, hétfőn ismét jelenésük volt az NB I-ben. PEAC
Az 5. fordulóban ugyanis a H.O.P.E. gárdája ellen léptek pályára vendégségben, s nem jött ki jól a lépés a fáradt pécsieknek. Nem volt a PEAC-cal a szerencse sem, mivel a kezdősípszót követően nem sokkal hátrányba is kerültek, mely 12 perc elteltével megduplázódott egy hibát követően. Nem adták fel ennek ellenére a küzdelmet a fekete-fehér mezes alakulat játékosai, de Nospak és Turi találatai már csak a szépítésre voltak elegek, mivel idő közben a hazaiak szereztek még két gólt.
Élő Tibor: – A játékunk nem úgy alakult ahogy terveztük, voltak gondjaink játék szervezésbe, nagy területek maradtak mögöttünk, amit az ellenfél gyors kontrákkal jól bejátszott. Nehézzé tettük magunknak a mérkőzést, aminek sajnos vereség lett a vége. Nem dőlünk a kardunkba, pénteken már egy újabb mérkőzés vár ránk hazai pályán javíthatunk!
Most sem lesz sok idejük pihenni a pécsieknek, mivel pénteken ismét a pályán kell bizonyítaniuk, mivel a Berettyóújfalu érkezik hozzájuk.
H.O.P.E. Futsal–PTE–PEAC 4–2 (2–1)
Férfi Futsal NB I. 5. forduló. Vezette: Dr. Tóth-Tolnay A. (Juhász D., Dr. Ihász T.)
H.O.P.E: Koncsol – Molnár Sz., Vékei, Milavecz, Fridrich – Bohony, Ficsor, Csóri, Sas–Urbán, Rodrigues, Fellegi, Szabó D., Dos Santos. Vezetőedző: Matyó Máté.
PEAC: Wilkesz – Bálint G., Molnár Cs., Nospak, Tóth M. – Pandur, Molnár M., Ábrahám, Koronics, Turi G., Pedic, Vénsosz, Kiss M., Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.
Gólszerzők: Vékei N. (2., 23., 37.), Milavecz (12.) ill. Nospak (16.), Turi (29.).