Elmaradt a pécsi öröm az újoncok csatáján

Kevés ideje volt pihenni Élő Tibor legénységének, mivel az egyetemisták azt követően, hogy pénteken első sikerüknek örülhettek hazai pályán a Haladás VSE ellen, hétfőn ismét jelenésük volt az NB I-ben. PEAC

Nem volt mellettük a szerencse

Fotó: PEAC

Az 5. fordulóban ugyanis a H.O.P.E. gárdája ellen léptek pályára vendégségben, s nem jött ki jól a lépés a fáradt pécsieknek. Nem volt a PEAC-cal a szerencse sem, mivel a kezdősípszót követően nem sokkal hátrányba is kerültek, mely 12 perc elteltével megduplázódott egy hibát követően. Nem adták fel ennek ellenére a küzdelmet a fekete-fehér mezes alakulat játékosai, de Nospak és Turi találatai már csak a szépítésre voltak elegek, mivel idő közben a hazaiak szereztek még két gólt.

Élő Tibor: – A játékunk nem úgy alakult ahogy terveztük, voltak gondjaink játék szervezésbe, nagy területek maradtak mögöttünk, amit az ellenfél gyors kontrákkal jól bejátszott. Nehézzé tettük magunknak a mérkőzést, aminek sajnos vereség lett a vége. Nem dőlünk a kardunkba, pénteken már egy újabb mérkőzés vár ránk hazai pályán javíthatunk!

Most sem lesz sok idejük pihenni a pécsieknek, mivel pénteken ismét a pályán kell bizonyítaniuk, mivel a Berettyóújfalu érkezik hozzájuk.

Férfi Futsal NB I. 5. forduló. Vezette: Dr. Tóth-Tolnay A. (Juhász D., Dr. Ihász T.)

H.O.P.E: Koncsol – Molnár Sz., Vékei, Milavecz, Fridrich – Bohony, Ficsor, Csóri, Sas–Urbán, Rodrigues, Fellegi, Szabó D., Dos Santos. Vezetőedző: Matyó Máté.

PEAC: Wilkesz – Bálint G., Molnár Cs., Nospak, Tóth M. – Pandur, Molnár M., Ábrahám, Koronics, Turi G., Pedic, Vénsosz, Kiss M., Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gólszerzők: Vékei N. (2., 23., 37.), Milavecz (12.) ill. Nospak (16.), Turi (29.).