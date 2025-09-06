3 órája
Egykapuzva nyert a PEAC a negyedik fordulóban (GALÉRIA)
Megszületett a PTE PEAC első győzelme a futsal NB I 2025/26-os idényében és nem is akárhogyan.
Azt követően, hogy az egyetemisták nehéz sorsolást kaptak, ezúttal egy könnyebb ellenféllel nézhettek farkasszemet. A Haladás VSE érkezett a Lauber Dezső Sportcsarnokba, ahol a viszonylag kevesebb néző is remek hangulatot teremtett.
Látszott a pécsieken, hogy nagyon várnak a vezetés megszerzésére, mely a 6. percben össze is jött számukra azt követően, hogy Petár Pedic átcselezte magát két emberen és a kapu bal oldalába továbbította a játékszert.
Ezt követően felszakadt egy lelki gát az egyetemisták közt, s sorra érkeztek az újabb gólók. 7–0-ás aránnyal fejezték be az első játékrészt, melyet Vénosz Soma káprázatos találata zárt, amit hangos tapsvihar követett.
A Haladás ellen tarolt a PEAC az NB I-benFotók: KL
A második félidőre visszább vett a tempóból Élő Tibor alakulata, de két gólt ekkor is szereztek a hazaiak. Megszerezte ennek következtében első idei sikerét a PEAC gárdája, mely jóformán egykapuzott a Vas megyeiek ellen. Ez a nagyarányú siker erőt adhat a fekete-fehér mezes együttesnek a folytatásra is.
PTE-PEAC–Haladás VSE 9–0 (7–0)
PEAC: Wilkesz – Bálint G., Nospak, Molnár Cs., Tóth M. – Molnár M., Ábrahám, Szakály, Koronics, Turi, Pedic, Vénosz, Kiss, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor
Gólszerzők: Pedic (6, 13.), Molnár (8.), Nospak (9.), Tóth (16., 16.), Vénosz (20.), Kornics (23.), Kiss (37).