Egykapuzva nyert a PEAC a negyedik fordulóban (GALÉRIA)

Megszületett a PTE PEAC első győzelme a futsal NB I 2025/26-os idényében és nem is akárhogyan.

Megvan a PEAC első győzelme idén

Fotó: Kovács Liliána

Azt követően, hogy az egyetemisták nehéz sorsolást kaptak, ezúttal egy könnyebb ellenféllel nézhettek farkasszemet. A Haladás VSE érkezett a Lauber Dezső Sportcsarnokba, ahol a viszonylag kevesebb néző is remek hangulatot teremtett.

Látszott a pécsieken, hogy nagyon várnak a vezetés megszerzésére, mely a 6. percben össze is jött számukra azt követően, hogy Petár Pedic átcselezte magát két emberen és a kapu bal oldalába továbbította a játékszert.

Ezt követően felszakadt egy lelki gát az egyetemisták közt, s sorra érkeztek az újabb gólók. 7–0-ás aránnyal fejezték be az első játékrészt, melyet Vénosz Soma káprázatos találata zárt, amit hangos tapsvihar követett.