Labdarúgás

Komoly küzdelemben dőlt el a második csapatok csatája

Nagy izgalmakkal vette kezdetét az újabb forduló a baranyai I. osztály küzdelmeiben.

Puskás Patrik

A PTE PEAC II. fogadta ugyanis a Szentlőrinc második csapatát a VSK Sellyét. Mindkét csapat sikerre áhítozva csapatott bele a mérkőzésbe. A gólcsend pedig hamar meg is tört, ugyanis Fodor révén a vendégek szerezték meg a vezetést. Ezt követően próbált erőt venni magán a hazai gárda, de a fordulást követően ismét riválisuk talált be ezzel megduplázva előnyüket. Noha Major a 91. percben szépített, az egyenlítésre már nem maradt idő, a Sellye távozhatott pontokkal. 

Fotó: KOVACS LILIANA

PTE PEAC II–VSK Sellye 1–2 (0–1)

PEAC II.: Varga – Nimmerfroh, Kiss (Tóth M., 83.), Czimmerman, Horváth – Farkas (Wittenberger, 62.), Stang, Major – Gelencsér G., Szabó, Gelencsér B. (Jeránt, 46.) Vezetőedző: Fazakas András. 
Sellye: Auerbach – Fodor (Lieber, 69.), Nagy, Tamás L., Jung (Fazekas, 46.)– Gáspár (Ignácz, 46.), Porkert (Varga, 49.), Tóth, Weisz, Lasanc (Kárpáti, 87.) – Kászonyi. Vezetőedző: Pichler Gábor.
Gólszerzők: Major (91. – büntetőből) ill. Fodor (21.), Nagy (81.)

 

