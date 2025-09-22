1 órája
Nagy pofonba szaladt bele a baranyai címvédő
Úgy fest alaposan megváltoztak az erőviszonyok a tavalyi évhez képest a Baranya vármegyei II. osztály versenyfutásában. Odacsapott a PEAC III. a tavalyi bajnoknak.
Robog tovább az új idény a baranyai II. vonalban, ismét botlott a tavalyi bajnok. Az elmúlt idény utolsó helyezettje a PEAC III. 4–0-ra kiütötte a címvédő Véméndet Németh Máté mesterhármasának hála. Már csak három száz százalékos gárda maradt a 2. fordulót követően.
Nyert ugyanis újra a Beremend. Dobrosi Krisztiánék kemény összecsapás során múlták felül a lánycsókiakat. Hibátlan maradt a Szederkény is, amely ismét hozta a kötelezőt, ezúttal a Boda Diana ellen. Az ócsárdiak pedig ismét legalább három gólt szereztek, hogy kijelentsék mindenki előtt, ők is beszállnának a bajnoki címért folyó versenyfutásba.
PEAC III–Véménd KSE 4–0 (3–0)
PEAC III.: Pandur – Rab, Feldusz, Amigya, Szemán (Neményi, 46.) – Lovas (Várkonyi, 61.), Pál (Kónya, 68.), Markovics, Molnár – Németh (Gyenizse, 55.), Pásztor. Vezetőedző: Fazakas András.
Véménd: Herold – Sebestyén, Tompa (Kocsi, 55.), Béres, Forray (Oláh, 68.) – Kovács, Mészáros (Farkas, 6.), Varga, Zimmer – Hock, Schiffler. Vezetőedző: Bíró Ferenc
Gólszerzők: Amigya (5.), Németh (6., 26., 54.)
Himesházi KSE–Pécsváradi Spartacus SE 3–1 (2–0)
Himesháza: Győrfi – Svegál D., Bazsonyi, Nagyfalusi, Balogh – Fischer, Bíró (Timár, 72.), Körmöczi, Svegál M., Botos – Novák. Csapatvezető: Szendrői Zoltán.
Pécsvárad: Matesz – Tóth, Szőnyi, Vörös, Keszler (Rejtő, 70.) – Szabó (Szendrői, 53.), Dorn, Dénes-Gál, Stercz – Kovács, Zsigrai. Vezetőedző: Szigeti Endre.
Gólszerzők: Botos (20.), Novák (33., 85.) ill. Kovács (79. – büntetőből)
- Kiállítva: Szendrői (77.)
Beremendi Építők–Közműépker Lánycsók SE 3–2 (2–2)
Beremend: Székely – Nozica (Hegedűs, 62.), Sztojka (Halász B., 85.), Svegál, Müller – Bodó, Kisfalvi (Török, 78.), Fürdős – Dobrosi, Halász G., Fülöp. Vezetőedző: Wienert Zsolt.
Lánycsók: Kengyel – Alföldi (Kófiás-Horváth, 60.), Schneider, Bérces, Papp T. (Pencz, 74.) – Halas, Váradi (Verbulecz, 46.), László, Román (Szabó, 46.) – Sas V., Sas A. (Elekes, 53.) Vezetőedző: Brecska László.
Gólszerzők: Dobrosi (13.), Fürdős (18.), Fülöp (58.) ill. Bérces (12.), Váradi (45.)
Szederkényi SE–Boda Diana 2–1 (0–1)
Szederkény: Andorkó – Dénes, Kopeczky, Spannenberger, Cseke – Werner D. (Bárány, 61.), Werner V., Mándity, Ignácz (Dittrich, 91.) – Udvardi (Czibere, 46.), Makaró (Hidasi, 32.). Vezetőedző: Tasselmájer Adrián.
Boda: Bene – Szabó, Meglicser, Szabados, Snobl (Rigó, 63.) – Baráth, Duraku (Bertha, 77.), Kabashi, Szőlősi – Kolonits, Kelemen. Technikai Vezető: Kolonits István.
Gólszerzők: Kopeczky (58.), Mándity (91.) ill. Kelemen (47.)
Kaitz Agro SK Somberek–Misinai Sasok 1–0 (0–0)
Somberek: Fehér – Bakó, Balogh, Matus, Jordán – Sovák, Csizmadia, Szabó, Gamós, Bencze (Marosi, 60.) – Mester. Vezetőedző: Kvanduk János.
Misinai Sasok: Bodovics – Ecet (Kovács, 76.), Fáy D., Grósz, Rostás (Fáy Sz., 73.) – Várszegi, Szabó (Michelisz, 22.), Walter – Kiss, Takács (Győrfi, 63.), Kordé (Mészáros, 63.). Vezetőedző: Grósz Szilárd.
Gólszerzők: Bakó (81. – büntetőből)
Szajki SE–Ócsárd SE 1–3 (0–0)
Szajk: Szentmártoni – Krämer, Bódis, Blandl, Schleich(Ambrus, 62.) – Cikora A., Sághy, Kollár, Stefán – Cikora Zs., Neubauer (Berecz, 73.). Vezetőedző: Szugfill Róbert.
Ócsárd: Berki – Flórián (Kocsis, 41.), Lukács, Miglinczi (Horváth, 6.), Balogh – Pretzl, Pálfi (Kőszegi, 89.), Mang (Bencze, 70.) – Gokl (Takács, 85.), Kovácsevics (Doszpot, 89.), Kapusi. Csapatvezető: Duka György
Gólszerzők: Neubauer (57.) ill. Gokl (75.), Horváth (83.), Bencze (90.)