Nagy pofonba szaladt bele a baranyai címvédő

Robog tovább az új idény a baranyai II. vonalban, ismét botlott a tavalyi bajnok. Az elmúlt idény utolsó helyezettje a PEAC III. 4–0-ra kiütötte a címvédő Véméndet Németh Máté mesterhármasának hála. Már csak három száz százalékos gárda maradt a 2. fordulót követően.

Nagy pofont adott a PEAC III. a Véméndnek

Fotó: Kovács Liliána

Nyert ugyanis újra a Beremend. Dobrosi Krisztiánék kemény összecsapás során múlták felül a lánycsókiakat. Hibátlan maradt a Szederkény is, amely ismét hozta a kötelezőt, ezúttal a Boda Diana ellen. Az ócsárdiak pedig ismét legalább három gólt szereztek, hogy kijelentsék mindenki előtt, ők is beszállnának a bajnoki címért folyó versenyfutásba.

PEAC III–Véménd KSE 4–0 (3–0)

PEAC III.: Pandur – Rab, Feldusz, Amigya, Szemán (Neményi, 46.) – Lovas (Várkonyi, 61.), Pál (Kónya, 68.), Markovics, Molnár – Németh (Gyenizse, 55.), Pásztor. Vezetőedző: Fazakas András.

Véménd: Herold – Sebestyén, Tompa (Kocsi, 55.), Béres, Forray (Oláh, 68.) – Kovács, Mészáros (Farkas, 6.), Varga, Zimmer – Hock, Schiffler. Vezetőedző: Bíró Ferenc

Gólszerzők: Amigya (5.), Németh (6., 26., 54.)

Himesházi KSE–Pécsváradi Spartacus SE 3–1 (2–0)

Himesháza: Győrfi – Svegál D., Bazsonyi, Nagyfalusi, Balogh – Fischer, Bíró (Timár, 72.), Körmöczi, Svegál M., Botos – Novák. Csapatvezető: Szendrői Zoltán.

Pécsvárad: Matesz – Tóth, Szőnyi, Vörös, Keszler (Rejtő, 70.) – Szabó (Szendrői, 53.), Dorn, Dénes-Gál, Stercz – Kovács, Zsigrai. Vezetőedző: Szigeti Endre.

Gólszerzők: Botos (20.), Novák (33., 85.) ill. Kovács (79. – büntetőből)

Kiállítva: Szendrői (77.)

Beremendi Építők–Közműépker Lánycsók SE 3–2 (2–2)

Beremend: Székely – Nozica (Hegedűs, 62.), Sztojka (Halász B., 85.), Svegál, Müller – Bodó, Kisfalvi (Török, 78.), Fürdős – Dobrosi, Halász G., Fülöp. Vezetőedző: Wienert Zsolt.

Lánycsók: Kengyel – Alföldi (Kófiás-Horváth, 60.), Schneider, Bérces, Papp T. (Pencz, 74.) – Halas, Váradi (Verbulecz, 46.), László, Román (Szabó, 46.) – Sas V., Sas A. (Elekes, 53.) Vezetőedző: Brecska László.

Gólszerzők: Dobrosi (13.), Fürdős (18.), Fülöp (58.) ill. Bérces (12.), Váradi (45.)