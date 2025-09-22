szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

Nagy pofonba szaladt bele a baranyai címvédő

Címkék#Takács#Véménd#PEAC III

Úgy fest alaposan megváltoztak az erőviszonyok a tavalyi évhez képest a Baranya vármegyei II. osztály versenyfutásában. Odacsapott a PEAC III. a tavalyi bajnoknak.

Puskás Patrik

Robog tovább az új idény a baranyai II. vonalban, ismét botlott a tavalyi bajnok. Az elmúlt idény utolsó helyezettje a PEAC III. 4–0-ra kiütötte a címvédő Véméndet Németh Máté mesterhármasának hála. Már csak három száz százalékos gárda maradt a 2. fordulót követően. 

PEAC
Nagy pofont adott a PEAC III. a Véméndnek
Fotó: Kovács Liliána

Nyert ugyanis újra a Beremend. Dobrosi Krisztiánék kemény összecsapás során múlták felül a lánycsókiakat. Hibátlan maradt a Szederkény is, amely ismét hozta a kötelezőt, ezúttal a Boda Diana ellen. Az ócsárdiak pedig ismét legalább három gólt szereztek, hogy kijelentsék mindenki előtt, ők is beszállnának a bajnoki címért folyó versenyfutásba.

PEAC III–Véménd KSE 4–0 (3–0)

PEAC III.: Pandur – Rab, Feldusz, Amigya, Szemán (Neményi, 46.) – Lovas (Várkonyi, 61.), Pál (Kónya, 68.), Markovics, Molnár – Németh (Gyenizse, 55.), Pásztor. Vezetőedző: Fazakas András. 
Véménd: Herold – Sebestyén, Tompa (Kocsi, 55.), Béres, Forray (Oláh, 68.) – Kovács, Mészáros (Farkas, 6.), Varga, Zimmer – Hock, Schiffler. Vezetőedző: Bíró Ferenc
Gólszerzők: Amigya (5.), Németh (6., 26., 54.)

Himesházi KSE–Pécsváradi Spartacus SE 3–1 (2–0)

Himesháza: Győrfi – Svegál D., Bazsonyi, Nagyfalusi, Balogh – Fischer, Bíró (Timár, 72.), Körmöczi, Svegál M., Botos – Novák. Csapatvezető: Szendrői Zoltán.
Pécsvárad: Matesz – Tóth, Szőnyi, Vörös, Keszler (Rejtő, 70.) – Szabó (Szendrői, 53.), Dorn, Dénes-Gál, Stercz – Kovács, Zsigrai. Vezetőedző: Szigeti Endre.
Gólszerzők: Botos (20.), Novák (33., 85.) ill. Kovács (79. – büntetőből)

  • Kiállítva: Szendrői (77.)

Beremendi Építők–Közműépker Lánycsók SE 3–2 (2–2)

Beremend: Székely – Nozica (Hegedűs, 62.), Sztojka (Halász B., 85.), Svegál, Müller – Bodó, Kisfalvi (Török, 78.), Fürdős – Dobrosi, Halász G., Fülöp. Vezetőedző: Wienert Zsolt.
Lánycsók: Kengyel – Alföldi (Kófiás-Horváth, 60.), Schneider, Bérces, Papp T. (Pencz, 74.) – Halas, Váradi (Verbulecz, 46.), László, Román (Szabó, 46.) – Sas V., Sas A. (Elekes, 53.) Vezetőedző: Brecska László.
Gólszerzők: Dobrosi (13.), Fürdős (18.), Fülöp (58.) ill. Bérces (12.), Váradi (45.)

Szederkényi SE–Boda Diana 2–1 (0–1)

Szederkény: Andorkó – Dénes, Kopeczky, Spannenberger, Cseke – Werner D. (Bárány, 61.), Werner V., Mándity, Ignácz (Dittrich, 91.) – Udvardi (Czibere, 46.), Makaró (Hidasi, 32.). Vezetőedző: Tasselmájer Adrián.
Boda: Bene – Szabó, Meglicser, Szabados, Snobl (Rigó, 63.) – Baráth, Duraku (Bertha, 77.), Kabashi, Szőlősi – Kolonits, Kelemen. Technikai Vezető: Kolonits István.
Gólszerzők: Kopeczky (58.), Mándity (91.) ill. Kelemen (47.)

Kaitz Agro SK Somberek–Misinai Sasok 1–0 (0–0)

Somberek: Fehér – Bakó, Balogh, Matus, Jordán – Sovák, Csizmadia, Szabó, Gamós, Bencze (Marosi, 60.) – Mester. Vezetőedző: Kvanduk János.
Misinai Sasok: Bodovics – Ecet (Kovács, 76.), Fáy D., Grósz, Rostás (Fáy Sz., 73.) – Várszegi, Szabó (Michelisz, 22.), Walter – Kiss, Takács (Győrfi, 63.), Kordé (Mészáros, 63.). Vezetőedző: Grósz Szilárd.
Gólszerzők: Bakó (81. – büntetőből)

Szajki SE–Ócsárd SE 1–3 (0–0)

Szajk: Szentmártoni – Krämer, Bódis, Blandl, Schleich(Ambrus, 62.) – Cikora A., Sághy, Kollár, Stefán – Cikora Zs., Neubauer (Berecz, 73.). Vezetőedző: Szugfill Róbert.
Ócsárd: Berki – Flórián (Kocsis, 41.), Lukács, Miglinczi (Horváth, 6.), Balogh – Pretzl, Pálfi (Kőszegi, 89.), Mang (Bencze, 70.) – Gokl (Takács, 85.), Kovácsevics (Doszpot, 89.), Kapusi. Csapatvezető: Duka György
Gólszerzők: Neubauer (57.) ill. Gokl (75.), Horváth (83.), Bencze (90.)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu