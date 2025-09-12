Pécsi csapatok rangadójával indul a harmadik forduló

Pécsi küzdelmekkel veszi kezdetét a harmadik forduló ugyanis a PEAC II. fogadja a PVSK-t. Az egyetemisták remekül kezdték a szezont, de a Vasútnak is van már győzelme, s itt még minden pont sokat képes változtatni a tabellán.

Szombaton további három mérkőzést rendeznek. A tavalyi bajnok Mohács, a dobogóra pályázó Sellye, s a tavalyi ezüstérmest követően, ezúttal Takács Lajos korábbi csapatát, a Nagykozárt látja vendégül. Ezt követően a Villány TC az eddig még pont nélkül álló Bólyi SE-t fogadja, a VSK Sellye, pedig a Komlói Bányásszal nézhet farkasszemet. Utóbbi találkozó szintén rangadónak is elmenne, s vélhetően komoly küzdés folyhat majd a pontokért, hiszen dobogóért csatázó alakulatokról beszélhetünk.

Vasárnap szomszédvári rangadóval zárul a forduló, mivel a Gyógyfürdő Harkány látja vendégül, az egyelőre szintén nyeretlen Alpassport Siklós gárdáját. Mindkét csapatnak fontos lehet a pontszerzés, s emiatt vasárnap is egy hajtós összecsapásra számíthatnak a nézők.