Új testnevelési modell

47 perce

A mentális egészségben hozott legnagyobb javulást a ZöldTesi projekt

Címkék#PTE TTK#Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara#ZöldTesi

Bama.hu

A Sporttudományi és Testnevelési Intézet 20 héten át tartó projektjében vett részt a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara három másik felsőoktatási intézmény, a Charles University (Prága), University of Physical Education (Krakkó), valamint Catholic University (Ruzomberok) mellett, amit a Visegrád Alapítvány támogatott. A GreenPE, vagy magyarul ZöldTesi célja egy innovatív felsőoktatási testnevelési modell megvalósítása és validálása volt, s ezáltal a környezet és az egészség fenntarthatósága.

Remek eredményeket értek el a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinál is a ZöldTesivel
Forrás: www.ttk.pte.hu

A GreenPE szakértők alacsony energiaköltségű szabadtéri testmozgást biztosítottak az általános egyetemi hallgatói populáció számára a mentális és fizikai erőnlét, valamint az egészségmagatartás fejlesztésére, s a tevékenységekről adatokat gyűjtöttek.

Összesen 61 nem sportszakos hallgató vett részt a programban, aminek a végén a mentális egészségükben mutatkozott a legnagyobb javulás. Az ezt vizsgáló kontinuum skálán mutatták ki, 15 százalékos növekedés volt megfigyelhető. Ez azt jelenti, hogy a résztvevő hallgatók érzelmi, pszichológiai és szociális jólléte fejlődött, és mindezt meg is tartották a vizsgaidőszak végéig. Emellett valamennyi fizikai fittségi mutatójukat sikerült fenntartani a kijelölt edzésmunkával, illetve a fitneszelméleti kurzus segítségével, ahol a szükséges lexikális tudásbázist is megkapták. Az állóképességben, az egyensúlyozóképességben, a gyorserőben és a testzsírszázalékban szignifikáns javulás következett be.

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói optimális zónában edzhettek

A PTE TTK honlapján mindemellett kiemelik, hogy az egész őszi szemeszterben 5  és 25 Celsius-fok között volt a hőmérséklet, 100 százalék alatti a páratartalom, ami az edzésre optimális zónába illeszkedik. Az eredmények alapján a GreenPE szakértők szorgalmazzák, hogy az egyetemi testnevelésben és a lakosság fittségi edzésében a magas fenntartási és energiaköltségekkel járó, környezetet terhelő fedett létesítményhasználat helyett inkább a szabadtéri fizikai aktivitásra való nevelés kerüljön előtérbe multidimenzionális egészségvédő és kedvező környezeti hatása miatt.

Emellett megjelent a szabadtéri edzés útmutatója is a projekt keretein belül, amivel bárki belevetheti magát a megfelelő iránymutatás mellett a szabadtéri edzésekbe.

 

