Dárdai Pál előtt verte a PMFC a listavezetőt az ősz rangadóján

A PMFC–Kaposvár rangadó első félideje kiegyenlített játékot hozott. Egyik csapat sem tudta ráerőltetni a másikra az akaratát, s így komoly helyzeteket sem láthattak a szurkolók. Mindkét oldalon elég jól zárt ahhoz a védelem, hogy az utolsó passzok már ne legyenek jók. Emellett a vendégek vezetőedzője, Jeney Gyula láthatóan felkészült külön Orbán Kolosból is, akit teljesen kivettek a játékból Heilék.

Heleshnek ismét fontos momentum jutott, kiállították róla a Kaposvár kapusát, ami megteremtette a lehetőséget a PMFC győzelmére

Fotó: Löffler Péter

A fordulást követően aztán nagy esélyt kaptak a pécsiek. Az 50. percben Hegedűs kiugratását jó ütemben tolta meg Helesh, akit a tizenhatos előterében a kirontó Pomozi elkaszált, s a játékvezető a vendég kapust ezzel a lendülettel ki is állította. Az első igazán ígéretes helyzetet egy szerkezet váltást követően a 71. percben hozták össze a piros-feketék. Egy balról érkező labdát Horváth Péter csúsztatott Csörgőhöz, aki 7 méterről az átvételt követően a rövid felsőt célozta, de messze fölé lőtt.

A gólra sem kellett már sokat várnia a közönségnek, egy jó tíz percre rá Varga Donáthoz csorgott egy labda az ötös jobb oldalán, és kegyetlenül kihasználta az esélyt. Nagy erővel, középmagasan bombázott a kapu jobb oldalába. Az azonban meglepő volt, hogy ezt követően is a vendég szurkolók hangja töltötte be a Stadion utcát.

A találkozó végén aztán jöhetett a hazai ünneplés, hiszen a Pécs kapuja már nem forgott veszélyben.

PMFC–Kaposvári Rákóczi FC 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 9. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 500 néző.

PMFC: Helesfay – Beke, Miklós P. (Polyák, a szünetben), Ikonomou, Németh M. – Jásper, Pintér D. (Bukovics, 69.) – Helesh (Berekali, 78.), Horváth P., Hegedűs M. (Varga D., 69.) – Orbán K. (Csörgő R., a szünetben). Vezetőedző: Vas László.

Gólszerző: Varga D. (81.).

Piros lap: Pomozi (50.).

A találkozót a pécsi legenda Dárdai Pál is a helyszínen tekintette meg