Labdarúgás

1 órája

A drukkerek meg se várták a végét: simán kiütötte az ötlettelen PMFC-t a DEAC a kupából

Az ultrák a 60. percben elégelték meg, amit a Magyar Kupa 3. fordulójában a PMFC-től láttak, s elhagyták a stadiont. A DEAC simán lépett tovább a következő körbe.

Kvanduk Bence

Mezőnyfölényben kezdett a PMFC a DEAC ellen a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, de a vendégek az első végig vitt támadásukból megszerezték a vezetést. A 15. percben éles szögből a rövid alsóba lőtt Somogyi lábai között Török László.

A PMFC-nek most már elég csak a bajnokságra koncentrálnia
Fotó: Löffler Péter

A bekapott gólt követően pontatlanul és ötlettelenül játszott a Pécs, komolyan nem is sikerült Ratkut megmozgatnia, így a szünetig nem is változott az eredmény.

A fordulás után közvetlenül egy jobb oldali beadást Lénárt Gergő nem tudott levenni, de Somogyi és Ikonomou nem szabadított fel, így a támadó visszaszerezte a labdát az ötösön, majd fordulásból Miklós lábai között a bal alsóba gurított lágyan.

A folytatásban sem javult fel a PMFC játéka, viszont a debreceniek sem akartak már futballozni, így ismét a piros-feketék voltak mezőny fölényben. Ezt azonban nem tudták kihasználni, így egy-két célt tévesztő lövésen kívül többet nem láthatott a közönség. A B-közép meg se várta, hogy lesz-e változás, a 60. percben az a néhány ultra is távozott a stadionból, aki egyáltalán kilátogatott a stadionba. Azok, akik pedig maradtak a főlelátón, arról beszéltek, ezek a játékosok nem érdemlik meg a mezt.

PMFC–DEAC 0–2 (0–1)

Labdarúgó Magyar Kupa, 3. forduló.
PMFC: Somogyi – Ikonomou, Miklós P., Németh M. – Beke (Berekali, 57.), Bukovics (Bachesz, 71.), Pintér, Varga D. (Helesh, 57.), Hegedűs M. – Horváth P., Orbán K. (Csörgő R., 57.). Vezetőedző: Vas László.
Gólszerzők: Török L. (15.), Lénárt Gergő (49.).

 

