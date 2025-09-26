szeptember 26., péntek

Labdarúgás

2 órája

Igazi rangadó következik: az éllovas Kaposvár látogat a PMFC-hez

Kvanduk Bence

Újabb nagy feladat előtt áll a PMFC, hiszen a siófoki 5–0-s sikert követően az éllovas Kaposvári Rákóczi érkezik hozzá szombaton 17 órára a labdarúgó NB III. 9. fordulójában, s Hampukék feltett célja, hogy újabb három ponttal növeljék eddigi gyűjteményüket. Eközben a pécsi piros-feketék is áhítoznak az egységekre, hiszen már így is volt bőven olyan, amit elpotyogtattak, s ezeket most a legerősebbek ellen lehet pótolni.

A PMFC játékában az átlövések is kulcsfontosságúak lehetnek
Fotó: Löffler Péter
Fotó: Löffler Péter

A Pécs lemaradása jelenleg 7 pont a somogyiakkal szemben, így óriási lépés lenne, ha ezen a hosszú múltra visszatekintő párharcon diadalmaskodni tudna. A két klub 1958 óta íródó közös története során – a Pécsi Dózsás korszakot is beleszámítva – 37 bajnoki mérkőzést játszott egymás ellen. A PMFC ezekből 11-et nyert meg, 12 végződött döntetlennel és 14-szer ünnepelt a Kaposvár.

A PMFC-vel ikszelő Érd fogadja a PEAC-ot

A PTE-PEAC vasárnap 16 órára az Érdhez látogat a pontokért. Első sikerüket követően az egyetemiek jó hangulatban készülhettek a 11. helyezett vendéglátó ellen, de a Paks II. elleni utolsó percek nem adnak okot az edzői stábnak a megnyugvásra. Az biztos, hogy ezen a találkozón sem lesz elég, ha csak 85-89 percig koncentrál az együttes, pláne hogy az ellenfél védelmét sem egyszerű feltörni. Az egyik legkevesebb gólt kapta az Érd a Dél-nyugati csoportban.

 

