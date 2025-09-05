szeptember 5., péntek

Labdarúgás

1 órája

Gólképes védelemmel találja szembe magát a PMFC

Komoly segítséget nyújthat a PTE-PEAC-nak is vasárnap a PMFC, hiszen a labdarúgó NB III. 7. fordulójában az egyetemiek egyik komoly riválisával találkozik.

Kvanduk Bence

Nagy lehetőség előtt áll az egyelőre nyeretlen PTE-PEAC, hiszen vasárnap 16 órakor a sereghajtó (16.) Pénzügyőr otthonában lép pályára, amely a hét közben Máté Roland vezetőedzőt is menesztette. A két együttest ugyan mindössze egy pont választja el a tabellán, így ez most nagy esély arra az egyetemieknek, hogy elrugaszkodjanak az utolsó előtti helyről, s megérkezzenek az előrébb tartó riválisok nyakába.

A PTE-PEAC és a PMFC is tehet egy nagy lépést előre
A PTE-PEAC és a PMFC is tehet egy nagy lépést előre
Fotó: Löffler Péter

Ha a PEAC-nak sikerül megszereznie első győzelmét az idényben, akkor az egy órával később kezdő PMFC is óriási szívességet tehet neki. A 13. pozícióban szerénykedő, ugyanakkor a Szekszárdot legutóbb 2–0-ra legyőző újonc Balatonlelle érkezik a piros-feketékhez. Természetesen a papírforma szerint nem jelenthetnek problémát Ikonomouéknak megállítani a somogyiakat, akik 6 mérkőzés alatt 19 gólt kaptak, s betalálni csak a Szekszárdnak tudtak, de félvállról sem vehetik a találkozót. A Nagykanizsa elleni vereségen egész biztosan egy sokgólos sikerrel akar tovább lépni a csapat.

