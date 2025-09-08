Keresi, kutatja a stáb a PMFC leghatékonyabb verzióját - a Lelle ellen kevés sikerrel

Kilenc mérkőzésen van túl eddig a szezonban a PMFC. A hét bajnoki mellett két kupameccset játszott alacsonyabb osztályú együttesek ellen. Ezeket követően pedig lassan lehet következtetéseket levonni az együttesről, azonban úgy tűnik, hogy Vas László vezetőedző és a PMFC stábja sem találta még meg a tökéletes receptet, hiszen folyamatosan újításokkal próbálkozik.

A PMFC stábja egyelőre még nem találta meg, Orbánék esetében a tökéletes receptet

Fotó: Kovács Liliána

A PMFC stábja forgatja a csapatot, mindenkinek megadja az esélyt

A rajton a Paks II. elleni győzelmet egy 4-1-4-1-es alapfelállásban hozta a csapat, a védelem és a középpályások között Hleba szűrt. A rákövetkező, 11 gólos kupameccsen viszont már öt védővel kezdett az együttes, 5-3-2-t játszott, s azért nem meglepő módon 8 olyan játékos kapott lehetőséget, aki az első bajnokin nem. Csak Galacs, Ikonomou és Berekali kezdett mindkettőn.

Az Érd ellen ismét struktúrát váltott az együttes, s ismét 4-1-4-1-ben futott fel a pályára, Németh Márk, Hleba, Bachesz, Beke, Orbán és Varga Donát is visszakerült a kezdőbe a szerdai 0–0-s meccsre.

A Dombóvár ellen már két védekező középpályás mellett tette le a voksát a szakmai stáb, s 4-2-3-1-ben kezdett, Helesfay, Jásper, Helesh és Csörgő került be a kezdőbe a 6–0-s sikernél. A PEAC elleni iksznél pedig maradt ennél a szerkezetnél, sőt a névsor is szinte teljesen ugyanaz maradt, egyedül Hegedűs került be Varga helyére.

A Nagyatád elleni kupameccsre, valamint az Iváncsa elleni 3–2-es győzelemnél és a nagykanizsai vereségné is ismét egy három belsővédős rendszert alakított ki a vezetőedző. Előbbin Horváth László kapott esélyt, aki korábban még nem lépett pályára, illetve Somogyi a kapuban, s mellettük, Miklós, Polyák, Varga, Bachesz, Bukovics és Orbán is ismét pályán volt a kezdősípszónál. A hétközi bajnokira hét helyen változtatott a stáb, majd a címvédő ellen újabb két csere jött a kezdőben, Bachesz és Csörgő került be.

A Balatonlelle elleni vereséget aztán ismét a 4-1-4-1-es felállásban szenvedte el a csapat. A névsor három helyen változott. Összességében elmondható, hogy kilenc meccs alatt még nem állt fel kétszer ugyanúgy az együttes. Mindeközben pedig vesztett átütő erejéből, a somogyiak ellen komoly helyzete sem volt, amivel megszerezhette volna a pontokat.