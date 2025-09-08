szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Keresi, kutatja a stáb a PMFC leghatékonyabb verzióját - a Lelle ellen kevés sikerrel

Címkék#NB III#labdarúgás#PMFC

Fájdalmas vereséget szenvedett a labdarúgó NB III. 7. fordulójában a PMFC, amely még nem állt fel a szezon során kétszer ugyanúgy. A jövőben pedig még várható változás Horváth Péter leigazolása és Gregor Zalán kölcsönvétele után.

Kvanduk Bence
Keresi, kutatja a stáb a PMFC leghatékonyabb verzióját - a Lelle ellen kevés sikerrel

A PMFC stábja egyelőre még nem találta meg, Orbánék esetében a tökéletes receptet

Fotó: Kovács Liliána

Kilenc mérkőzésen van túl eddig a szezonban a PMFC. A hét bajnoki mellett két kupameccset játszott alacsonyabb osztályú együttesek ellen. Ezeket követően pedig lassan lehet következtetéseket levonni az együttesről, azonban úgy tűnik, hogy Vas László vezetőedző és a PMFC stábja sem találta még meg a tökéletes receptet, hiszen folyamatosan újításokkal próbálkozik.

A PMFC stábja egyelőre még nem találta meg, Orbánék esetében a tökéletes receptet
A PMFC stábja egyelőre még nem találta meg, Orbánék esetében a tökéletes receptet
Fotó: Kovács Liliána

A PMFC stábja forgatja a csapatot, mindenkinek megadja az esélyt

A rajton a Paks II. elleni győzelmet egy 4-1-4-1-es alapfelállásban hozta a csapat, a védelem és a középpályások között Hleba szűrt. A rákövetkező, 11 gólos kupameccsen viszont már öt védővel kezdett az együttes, 5-3-2-t játszott, s azért nem meglepő módon 8 olyan játékos kapott lehetőséget, aki az első bajnokin nem. Csak Galacs, Ikonomou és Berekali kezdett mindkettőn.

Az Érd ellen ismét struktúrát váltott az együttes, s ismét 4-1-4-1-ben futott fel a pályára, Németh Márk, Hleba, Bachesz, Beke, Orbán és Varga Donát is visszakerült a kezdőbe a szerdai 0–0-s meccsre.

A Dombóvár ellen már két védekező középpályás mellett tette le a voksát a szakmai stáb, s 4-2-3-1-ben kezdett, Helesfay, Jásper, Helesh és Csörgő került be a kezdőbe a 6–0-s sikernél. A PEAC elleni iksznél pedig maradt ennél a szerkezetnél, sőt a névsor is szinte teljesen ugyanaz maradt, egyedül Hegedűs került be Varga helyére.

A Nagyatád elleni kupameccsre, valamint az Iváncsa elleni 3–2-es győzelemnél és a nagykanizsai vereségné is ismét egy három belsővédős rendszert alakított ki a vezetőedző. Előbbin Horváth László kapott esélyt, aki korábban még nem lépett pályára, illetve Somogyi a kapuban, s mellettük, Miklós, Polyák, Varga, Bachesz, Bukovics és Orbán is ismét pályán volt a kezdősípszónál. A hétközi bajnokira hét helyen változtatott a stáb, majd a címvédő ellen újabb két csere jött a kezdőben, Bachesz és Csörgő került be.

A Balatonlelle elleni vereséget aztán ismét a 4-1-4-1-es felállásban szenvedte el a csapat. A névsor három helyen változott. Összességében elmondható, hogy kilenc meccs alatt még nem állt fel kétszer ugyanúgy az együttes. Mindeközben pedig vesztett átütő erejéből, a somogyiak ellen komoly helyzete sem volt, amivel megszerezhette volna a pontokat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu