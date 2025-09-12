A kupában kaphatnak új erőre: mind a négy baranyai csapat javítani akar

A hétvégén bekapcsolódnak a Magyar Kupa küzdelmeibe az élvonal és a másodosztály együttesei is. Így a két NB III.-as pécsi gárda, a PMFC és a PEAC mellett már a Szentlőrinc SE és a HR-Rent Kozármislenynek is jelenése lesz. (PMFC Stadion)

Mindkét pécsi együttes a PMFC Stadionban lép pályára szombaton

Fotó: Löffler Péter

A PMFC Stadionban kezdődik a hétvége

Elsőként a baranyai együttesek közül a PTE-PEAC lesz pályán, méghozzá a Stadion utcában. Szombaton 13 órakor kezdődik az összecsapása a szintén harmadik vonalban szereplő III. kerületi TVE ellen a sorozat harmadik fordulójában. Az óbudaiak kemény ellenfélnek ígérkeznek, hiszen a Dél-keleti csoportban az 5. helyen állnak 11 ponttal, míg az egyetemiek sereghajtók Dél-Nyugaton két egységgel.

A PMFC is otthon szerepel

Szintén szombaton, s szintén a PMFC Stadionban szerepel majd a másik pécsi együttes, amely 17 órától a Debreceni EAC ellen próbálhatja meg kiharcolni a továbbjutást a Balatonlelle elleni csúfos bajnoki vereséget valamelyest feledtetve a szurkolókkal. A DEAC Észak-Keleten hoz egy kiegyensúlyozott teljesítményt, amellyel az 5. helyen áll 13 ponttal hét forduló után, így komoly kihívást jelenthet a piros-feketéknek.

Kellene a Mislenynek egy siker, ami beindítja

A HR-Rent Kozármisleny szombaton 15 órakor kezdi meg szereplését a kupában az NB III.-as Nagykanizsa otthonában. Az biztos, hogy a kék-fehérekre most ráférne egy önbizalom növelő győzelem, de a kanizsaiak nem ígérkeznek könnyű ellenfélnek, nem véletlenül jártak nyáron a másodosztály kapujában.

Igazi rangadóra készül a Szentlőrinc

A Szentlőrinc 19 órára a szintén NB II.-es Videoton otthonába hivatalos, ahol igazi rangadó vár rá. A szurkolók számára pedig már csak azért is különösen érdekes lehet a meccs, mert megszerezte, s így Ausztriából hazahozta a piros-fekete együttes a 18 éves magyar utánpótlás válogatott középpályást, Andreas Böckinget, aki talán be is mutatkozik ezen a meccsen Waltner Róbert csapatában.