6 órája
A kupában kaphatnak új erőre: mind a négy baranyai csapat javítani akar
Még egy hetet várni kell arra, hogy a labdarúgó NB II.-ben ismét pontokat gyűjthessen a Szentlőrinc SE, illetve megrázza magát a HR-Rent Kozármisleny, de így sem maradunk mérkőzések nélkül. A második vonal együttesei ugyanis most csatlakoznak be a Magyar Kupa vérkeringésébe, míg a két NB III.-as pécsi együttes egyaránt a PMFC Stadionban szerepel szombaton.
A PMFC Stadionban kezdődik a hétvége
Elsőként a baranyai együttesek közül a PTE-PEAC lesz pályán, méghozzá a Stadion utcában. Szombaton 13 órakor kezdődik az összecsapása a szintén harmadik vonalban szereplő III. kerületi TVE ellen a sorozat harmadik fordulójában. Az óbudaiak kemény ellenfélnek ígérkeznek, hiszen a Dél-keleti csoportban az 5. helyen állnak 11 ponttal, míg az egyetemiek sereghajtók Dél-Nyugaton két egységgel.
A PMFC is otthon szerepel
Szintén szombaton, s szintén a PMFC Stadionban szerepel majd a másik pécsi együttes, amely 17 órától a Debreceni EAC ellen próbálhatja meg kiharcolni a továbbjutást a Balatonlelle elleni csúfos bajnoki vereséget valamelyest feledtetve a szurkolókkal. A DEAC Észak-Keleten hoz egy kiegyensúlyozott teljesítményt, amellyel az 5. helyen áll 13 ponttal hét forduló után, így komoly kihívást jelenthet a piros-feketéknek.
Kellene a Mislenynek egy siker, ami beindítja
A HR-Rent Kozármisleny szombaton 15 órakor kezdi meg szereplését a kupában az NB III.-as Nagykanizsa otthonában. Az biztos, hogy a kék-fehérekre most ráférne egy önbizalom növelő győzelem, de a kanizsaiak nem ígérkeznek könnyű ellenfélnek, nem véletlenül jártak nyáron a másodosztály kapujában.
Igazi rangadóra készül a Szentlőrinc
A Szentlőrinc 19 órára a szintén NB II.-es Videoton otthonába hivatalos, ahol igazi rangadó vár rá. A szurkolók számára pedig már csak azért is különösen érdekes lehet a meccs, mert megszerezte, s így Ausztriából hazahozta a piros-fekete együttes a 18 éves magyar utánpótlás válogatott középpályást, Andreas Böckinget, aki talán be is mutatkozik ezen a meccsen Waltner Róbert csapatában.