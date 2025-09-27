szeptember 27., szombat

Kosárlabda

2 órája

Pofonnal köszöntötték a Pantherst a második vonalban

Címkék#PVSK-Veolia#BKG Prima Akadémia#férfikosárlabda

Bama.hu
Pofonnal köszöntötték a Pantherst a második vonalban

Fotó: Rónási Márton/PVSK

Nem sikerült jól a bajnoki nyitány a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának az NB I. B. Piros-csoportjában. A Panthers a BKG Prima Akadémia gárdáját fogadta, s ugyan nem kezdett rosszul, az első negyedet követően hatpontos hátrányban volt. A szünetig ebből faragott, de a fordulást követően ismét a vendégek teljesítettek jobban, s a záró tíz percben le tudták zárni a meccset úgy, hogy a pécsiek ne tudjanak közelíteni.

PVSK-Veolia–BKG Prima Akadémia 88–97 (20–26, 19–15, 20–29, 29–27)
Férfi kosárlabda NB I. B., Piros-csoport, 1. forduló.
PVSK: Balogh Sz. 6, Czermann 6, Plézer 13, Kerész D. 10/6, DJORDJEVICS 19/9. Csere: MOLNÁR M. 17/3, WERNER 12, Gadácsi 5/3, Aradi, Ravasz. Vezetőedző: Sértő Ádám.

