Mesterhármas: minden számában érmet nyert Konkoly Zsófia

Lezárult Konkoly Zsófia számára a szingapúri paraúszó világbajnokság, melyet kiemelkedően eredményesen zárt. A PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola csillaga ragyogott a föld másik felén is.

Konkoly Zsófia a PSN versenyzője volt a legeredményesebb magyar

Fotó: Magyar Úszó Szövetség

Konkoly Zsófia azt követően, hogy a női S9-es kategórián belül hétfőn 200 méter vegyesben bronz, kedden pedig 100 m pillangóúszásban ezüstérmet nyert, csütörtökön ismét villant egy nagyot. A 400 méteres gyorsúszás döntőjében mindent kiadva magából újabb bronzérmet volt képes szerezni a pécsi lány. Konkoly l 4:48.77-tel harmadikként ért célba az ausztrál Lakeisha Patterson és a horvát Emma Mecic mögött. Utóbbi kettő tempóját ugyan nem lehetett követni, de a PSN kiválósága okosan beosztva erejét, képes volt maga mögött tartani a mezőny többi részét, s egy másodperc előnyt kialakítva becsapni a célba harmadikként.

Konkoly abszolút büszke lehet magára, s vélhetően sikerült mindent véghez vinnie, amit megbeszéltek edzőjével Jancsik Árpáddal. Ez már csak azért is elmondható, mivel így jelenleg ő a magyar küldöttség legeredményesebb sportolója, aki kiutazott Szingapúrba.

Nem csak a PSN úszói szerepeltek Baranyából

Nem sokkal később Hotz Csenge is követte őt a medencében, aki a Pécsi Vörös Meteor egyesület sportolója. Hotz a 100 méteres pillangóúszás (S10) döntőjében szerepelt egy nagyon kemény mezőnyben. A pécsi versenyző a táv második felére tudott magasabb tempóra kapcsolni, amely ezúttal a 7. helyre volt elegendő a döntőben.

Lezárult tehát az paraúszó vb a baranyai sportolók számára. Konkolyon és Hotzon kívül, a szigetvári születésű Pap Bianka, S10-es kategóriában 400 gyors lett ezüstérmes, illetve a másik PSN versenyzőnek Iván Bencének ezúttal nem jött össze a döntő S6-os kategóriában 200 méter vegyesen. Összességében elégedettek lehetnek a sportolók és büszkén térhetnek haza.