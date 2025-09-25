szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

20°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

25 perce

Mesterhármas: minden számában érmet nyert Konkoly Zsófia

Címkék#Hotz Csenge#Baranya#Konkoly Zsófia#Pap Bianka

Puskás Patrik

Lezárult Konkoly Zsófia számára a szingapúri paraúszó világbajnokság, melyet kiemelkedően eredményesen zárt. A PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola csillaga ragyogott a föld másik felén is. 

PSN
Konkoly Zsófia a PSN versenyzője volt a legeredményesebb magyar
Fotó: Magyar Úszó Szövetség

Konkoly Zsófia azt követően, hogy a női S9-es kategórián belül hétfőn 200 méter vegyesben bronz, kedden pedig 100 m pillangóúszásban ezüstérmet nyert, csütörtökön  ismét villant egy nagyot. A 400 méteres gyorsúszás döntőjében mindent kiadva magából újabb bronzérmet volt képes szerezni a pécsi lány. Konkoly l 4:48.77-tel harmadikként ért célba az ausztrál Lakeisha Patterson és a horvát Emma Mecic mögött.  Utóbbi kettő tempóját ugyan nem lehetett követni, de a PSN kiválósága okosan beosztva erejét, képes volt maga mögött tartani a mezőny többi részét, s egy másodperc előnyt kialakítva becsapni a célba harmadikként. 

Konkoly abszolút büszke lehet magára, s vélhetően sikerült mindent véghez vinnie, amit megbeszéltek edzőjével Jancsik Árpáddal. Ez már csak azért is elmondható, mivel így jelenleg ő a magyar küldöttség legeredményesebb sportolója, aki kiutazott Szingapúrba.

Nem csak a PSN úszói szerepeltek Baranyából

Nem sokkal később Hotz Csenge is követte őt a medencében, aki a Pécsi Vörös Meteor egyesület sportolója. Hotz a 100 méteres pillangóúszás (S10) döntőjében szerepelt egy nagyon kemény mezőnyben. A pécsi versenyző a táv második felére tudott magasabb tempóra kapcsolni, amely ezúttal a 7. helyre volt elegendő a döntőben.

Lezárult tehát az paraúszó vb a baranyai sportolók számára. Konkolyon és Hotzon kívül, a szigetvári születésű Pap Bianka, S10-es kategóriában 400 gyors lett ezüstérmes, illetve a másik PSN versenyzőnek Iván Bencének ezúttal nem jött össze a döntő S6-os kategóriában 200 méter vegyesen. Összességében elégedettek lehetnek a sportolók és büszkén térhetnek haza. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu